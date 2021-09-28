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10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ сообщила о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах

Правоохранительные органы в сентябре пресекли деятельность 29 подпольных оружейных мастерских в 18 регионах России. Были задержаны 48 человек, у них изъяли 149 единиц огнестрельного оружия, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

По данным службы, задержания провели в Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, а также во Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

Задержанные лица, как утверждает ФСБ, занимались «восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских» и их сбытом, а также «контрабандой средств поражения» в Россию.

По местам проживания предполагаемых преступников провели обыски. Всего было изъято семь автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 67 карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов, а также более 27 кг взрывчатых веществ, в том числе тротил, шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура и более 12 тыс. патронов, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

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