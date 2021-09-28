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14:53 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении Навального

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

Источник: Reuters

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц», — отметили в СК.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации) «с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им».

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В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов. «Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремисткой направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены 8 некоммерческих организаций — фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества», — отметили в СК.

В 2017 году было создано общественное движение «Штабы Навального» в 37 регионах России. «Основным куратором и руководителем “Штабов Навального” являлся Волков, представляющий “федеральный штаб” в Москве. В период с 2014 по 2021 год в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах», — пояснили в СК. По данным следствия, для пропаганды преступной деятельности в интернете были созданы сайты Фонда борьбы с коррупцией, «Штабов Навального», а также собственный канал на портале YouTube, использовались и социальные сети «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук» и другие.

В СК уверены, что «противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».

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