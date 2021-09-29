Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
8Стрельба в университете в Перми
10:56 (мск), источник: Газета.Ру

Достигшая океана лава на Канарах вызвала выбросы вредных газов, возможны взрывы

Потоки лавы, истекающие из вулкана на острове Пальма, достигли океана. Контакт лавы с соленой водой произошел в районе населенного пункта Тасакорте. Об этом сообщает El País со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса.

Источник: Reuters

Контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов. Судам запрещено входить в акваторию на расстоянии 4 км из соображений безопасности.

Вулканологи Канарских островов предупреждали о возможности взрывов при соприкосновении лавы с морской водой.

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане (архипелаг Канарских островов), где проживают 85 тыс. граждан и находятся населенные районы Кабеса-де-Вака и Эль-Пасо, произошло извержение вулкана 19 сентября.

Перед этим сейсмологи зафиксировали свыше 25 тыс. подземных толчков и землетрясение силой 4,2 балла. Такую активность этот вулкан не проявлял уже более ста лет. При этом до этого извержение было в 1971 году.

Было разрушено 589 зданий, 258 га земли и ценных банановых плантаций покрыто потоками лавы, 21 км дорог поврежден. На острове эвакуировали около 6 тыс. жителей, чьи дома оказались под угрозой.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинский телеканал поздравил Порошенко «возвращением» Крыма
Учительница не разрешила школьнику с диареей выйти в туалет
Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Основателя Group-IB арестовали по делу о госизмене
Минфин предлагает внести изменения в налогообложение физлиц
Ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к COVID
«Зениту» нужна победа: питерцы попробуют набрать очки в ЛЧ
РКН пригрозил блокировкой YouTube за удаление каналов RT
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 329
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 273
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 213
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10» В юбилейном сезоне популярного шоу вернется золотой состав наставников
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Какое низкое коварство! 304
Крик души 263
Как пресекать хамство? 199
Беременость с патологией 111
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Что оформление пространства может рассказать о вас?
5 интерьеров в стиле сканди-шик
5 приемов, которые расширят пространство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь