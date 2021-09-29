В штаб-квартире Group-IB в Москве прошли обыски

Генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков | Источник: РИА "Новости"
Представитель компании уточнила, что на данный момент пресс-служба не располагает информацией о причинах проводимых оперативно-розыскных мероприятий, а топ-менеджмент и юридические службы «работают над прояснением ситуации».
По словам одного из источников RTVI, в офисе идут следственные действия, связанные с уголовным делом, по которому задержали основателя и гендиректора Group-IB Илью Сачкова. О каком именно деле идет речь, не уточняется. Собеседник RTVI сообщил, что Сачкова задержали утром во вторник, 28 сентября.
Источник телеканала в одной из ИТ-компаний сообщил, что связаться с Сачковым и сооснователем Group-IB Дмитрием Волковым не удается.
В ночь на 29 сентября у здания, в котором находится офис компании, стояли пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами, при этом в автобус из здания перетаскивали вещи. На проходной стояли двое вооруженных мужчин в масках и тактической одежде, они не пустили корреспондентов RTVI внутрь.
Представитель компании заявила РБК, что обслуживание клиентов Group-IB идет в штатном режиме, «территориальная распределенность инфраструктуры компании в режиме 24/7 обеспечивает безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов Group-IB, а также критически важных бизнес-процессов в российских и международных офисах компании».
В случае, если закроется российский офис, его функции перейдут в Сингапур, ранее говорил Сачков. «Наши данные сохранены определенным образом, зашифрованы и доступны ограниченному кругу людей. Если начнется давление на кого-то из наших сотрудников, эта информация будет в правоохранительных органах и в прессе, — рассказывал он. — Редкая компания так относится к своей внутренней безопасности, как мы. Отсюда полиграфы, психологическое тестирование [кандидатов на позиции в компании] и другие подобные вещи. Если хоть один сотрудник нас подведет, вступит в неформальный контакт с правоохранительными органами, организованной преступностью, на этом наш бизнес закончится».
В 2018-ом компания объявила о переносе свой штаб-квартиры в Сингапур. Там базируется весь совет директоров и основной менеджмент. Сачков, как анонсировалось, планировал проводить там до 50% времени, но о смене гражданства пока речи не идет. «Для бизнеса по кибербезопасности важно, чтобы компания управлялась из места, где сочетаются экономическая стабильность, политический нейтралитет страны, (как известно, Сингапур нейтрален к политической обстановке в мире, как Швейцария), правильная защита интеллектуальной собственности и режим регистрации патентов, которых у нас уже немало», — поясняла компания.
Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Компания была основана в 2003 году Сачковым и Волковым (технический директор Group-IB), они же владеют контрольным пакетом акций. Group-IB разрабатывает продукты для борьбы с онлайн-мошенничеством; работает в сфере компьютерной криминалистики, консалтинга и аудита систем информационной безопасности.
На сайте Group-IB отмечается, что она сотрудничает с Интерполом, Европолом и ОБСЕ, оказывает помощь российским спецслужбам и правоохранительным органам в операциях против хакерских группировок. У компании есть офисы в Москве, Иннополисе, Сингапуре, Амстердаме и Дубае. Финансовые показатели не раскрываются. Илья Сачков рассказывал, что в 2019 финансовом году (закончился 1 апреля 2020 года) на зарубежные рынки приходилось 35% выручки компании, а в 2020 году показатель должен был вырасти до 50%.
Group-IB ранее не раз говорила о планах по проведению IPO, Сачков отмечал, что для этого будут рассматриваться только зарубежные биржи. В конце 2020 года глава компании дал интервью РБК, в котором сообщил, что Group-IB планирует провести раунд с крупным международным инвестфондом для увеличения присутствия в регионах и ускорения открытия локальных центров по исследованию компьютерной преступности.
Объём инвестиций, которые планируется привлечь и то, с кем именно из инвесторов ведутся переговоры, Group-IB не раскрывал. Как пояснил Сачков, в Group-IB никогда не было классического инвестиционного раунда. Единственные деньги, которые привлекла компания, — $5 тыс. от брата Сачкова в 2003 году, которые впоследствии ему вернули. Компания прибыльна последние пять лет и развивается на свои деньги. Ряд менеджеров продавали свои акции фондам, так среди акционеров появились Run Capital и сингапурский фонд Altera Capital. Выходить из бизнеса Сачков не планировал: «Для меня это не бизнес, а смысл жизни и любимое, хоть и опасное, хобби».
В марте 2020 года Минюст США сообщил, что глава департамента сетевой безопасности Group-IB Никита Кислицин проходит подозреваемым по делу российского хакера Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях (осенью прошлого года Никулина приговорили к семи годам тюрьмы). Американские власти заподозрили его в соучастии при продаже данных пользователей социальной сети Formspring. В компании заявили, что обвинения в адрес Кислицина не содержат доказательств его вины.
В интервью РБК Сачков рассказывал, что неоднократно сталкивался с ситуацией, когда пойманные с помощью Group-IB преступники пытались мстить ему и компании: «Полностью обезопасить себя нельзя. Бориса Немцова убили в самом центре Москвы. Но убивать людей достаточно глупо, это привлечет больше внимания к проблеме. Проще дискредитировать человека, показать, что компания как-то обманывает государство. Мое любимое утверждение, что Group-IB — это американские шпионы или что мой дедушка — это знаменитый профессор криптографии [бывший сотрудник КГБ Владимир] Сачков. К слову, это просто однофамилец». Он также отмечал, что «в России для влияния на компанию могут устраивать проверки, подставы и др.»: «В 2014 году у нас были налоговые проверки не по графику, в 2015-м — пожарные».
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