Основателя Group-IB арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу до 27 ноября основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова, сообщила Forbes пресс-служба суда. Решение было принято 28 сентября.
Сачков подозревается по статье 275 УК (госизмена), уточнила представитель суда. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
Forbes направил запрос в Group-IB.
Во вторник в московской штаб-квартире Group-IB прошли обыски. Пресс-служба Group-IB подтвердила это, но сообщила, что не располагает информацией о причинах обысков.
Юлия Котова, Анастасия Скрынникова.