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10:52 (мск), источник: Forbes

Основателя Group-IB арестовали по делу о госизмене

Основателя Group-IB арестовали на два месяца по делу о госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее в компании, занимающейся кибербезопасностью, прошли обыски.

Источник: РИА "Новости"

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу до 27 ноября основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова, сообщила Forbes пресс-служба суда. Решение было принято 28 сентября.

Сачков подозревается по статье 275 УК (госизмена), уточнила представитель суда. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Forbes направил запрос в Group-IB.

Во вторник в московской штаб-квартире Group-IB прошли обыски. Пресс-служба Group-IB подтвердила это, но сообщила, что не располагает информацией о причинах обысков.

Новость дополняется

Юлия Котова, Анастасия Скрынникова.

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