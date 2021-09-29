Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 сентябряДень рождения Скотланд-Ярда, открытие трамвайного движения в Петербурге, появление первого на планете долларового миллиардера и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
12:48 (мск), источник: Ведомости

Титов призвал следствие разъяснить уголовное дело основателя Group-IB

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал следствие разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого подозревают в госизмене, иначе по IT-сектору России и его инвестпривлекательности будет нанесен критический удар, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», — приводит аппарат бизнес-омбудсмена слова Титова.

Ранее сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца — до 27 ноября 2021 г. по подозрению государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщали «Ведомостям» в пресс-службе суда. Утром, 29 сентября, в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что накануне, утром 28 сентября, был задержан Сачков.

Как утверждается на сайте компании, Сачков активно сотрудничает с российскими властями. Он является членом экспертных комитетов Госдумы и МИД России в области киберпреступности, членом совета Координационного центра национального домена сети Интернет, а также сопредседателем комиссии по киберпреступности РАЭК.

По данным Росконгресса, Сачков выступал с лекциями перед слушателями Академии ФСБ, МВД, Банка России, РАНХиГС. Основатель и гендиректор Group-IB отмечен благодарностями министра МВД, глав ФСБ и МИД.

Кроме того, Сачков также является членом комитетов Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности, Ассоциации компьютерной криминалистики информационных систем (IISFA), Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством (ACFE) и международного проекта Honeynet Project.

Group-IB — одна из ведущих российскими и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводит в Сингапуре.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Дело основателя Group-IB
 В московском офисе Group-IB прошли обыски
Германия после Меркель
Основателя Group-IB арестовали по делу о госизмене
Шойгу и Проценко отказались от думских мандатов «Единой России»
В Египте рассказали о новых правилах получения визы для россиян
Рекорд смертности от COVID-19 обновлен в РФ второй день подряд
Машина времени: в Сети показали, как изменился мир за 100 лет
Ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к COVID
Минздрав предложил ввозить в Россию незарегистрированные вакцины
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Peugeot Expert получил новую пассажирскую версию в России Фургон вмещает до восьми человек, включая водителя
Кино
Харламов поддержал госпитализированную с коронавирусом Гузееву Комик пожелал актрисе сил и здоровья
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Актрисы, что были женами одного мужчины: 5 пар
Что стало со знаменитым красавцем из "Солдат"?
5 героев из советского кино, которые неприятны
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Что оформление пространства может рассказать о вас?
5 интерьеров в стиле сканди-шик
5 приемов, которые расширят пространство
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь