Титов призвал следствие разъяснить уголовное дело основателя Group-IB

«Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», — приводит аппарат бизнес-омбудсмена слова Титова.
Ранее сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца — до 27 ноября 2021 г. по подозрению государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщали «Ведомостям» в пресс-службе суда. Утром, 29 сентября, в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что накануне, утром 28 сентября, был задержан Сачков.
Как утверждается на сайте компании, Сачков активно сотрудничает с российскими властями. Он является членом экспертных комитетов Госдумы и МИД России в области киберпреступности, членом совета Координационного центра национального домена сети Интернет, а также сопредседателем комиссии по киберпреступности РАЭК.
По данным Росконгресса, Сачков выступал с лекциями перед слушателями Академии ФСБ, МВД, Банка России, РАНХиГС. Основатель и гендиректор Group-IB отмечен благодарностями министра МВД, глав ФСБ и МИД.
Кроме того, Сачков также является членом комитетов Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности, Ассоциации компьютерной криминалистики информационных систем (IISFA), Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством (ACFE) и международного проекта Honeynet Project.
Group-IB — одна из ведущих российскими и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводит в Сингапуре.