В Кремле видят тенденцию к росту заболеваемости коронавирусом в России

«Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим тенденцию очередную к повышению заболеваемости коронавирусом, и, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания Безусловно эта ситуация, конечно, является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации», — сказал Песков. Он подчеркнул, что сейчас не идёт речи о введении локдауна по всей стране. У властей регионов, по его словам, есть полномочия вводить ограничения из-за коронавируса. Некоторые регионы вводят QR-код, ограничения на массовые мероприятия и учебный процесс.
24 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 36 регионах России, при этом оснований для введения очередного нокдауна в стране нет. Песков также ранее сообщил, что подобная мера не обсуждается в Кремле. 29 сентября в стране второй день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19. За сутки умерли 857 человек Число новых случаев коронавируса за сутки составило 22 430.