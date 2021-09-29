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18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение в экстремизме

Экс-схиигумену Сергию (Николай Романов) в среду, 29 сентября, предъявили обвинение в экстремизме (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, «Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой»), сообщил «Ъ» адвокат Павел Бабиков. По версии следствия, экс-схиигумен Сергий в декабре 2019 года создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли его соратник Всеволод Могучев и неустановленные лица.

Источник: РИА "Новости"

Преступная деятельность группы, как полагает следствие, носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к евреям, иудеям, католикам и мусульманам. Как полагают следователи, они снимали видеоролики с проповедями экс-схиигумена и выкладывали их в интернет.

В начале сентября следствие предъявило обвинение в экстремизме Всеволоду Могучеву. Сейчас он находится в СИЗО, свою вину не признает. Ранее его адвокат Михаил Толмачев рассказывал, что никаких следственных действий в СИЗО с его подзащитным не проводят.

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В июле прошлого года суд уже привлекал экс-схиигумена за экстремизм по административной статье (ст. 20.3.1 КоАП) и назначил ему штраф в размере 18 тыс. руб. Предположительно следствие интересует тот же ролик (сейчас все ролики бывшего клирика удалены).

В четверг, 30 сентября, в Измайловском райсуде Москвы продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении экс-схиигумена Сергия, которого обвиняют в склонении к совершению самоубийства (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу вероисповедания (ч. 3 ст. 148 УК РФ) и самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Свою вину он не признает. В данный момент идет допрос свидетелей обвинения. В частности, уже были допрошены митрополит Евгений (Кульберг) и еще несколько священнослужителей. Ожидается, что в четверг на допрос будет вызвана игуменья Варвара Крыгина, которая была настоятельницей Среднеуральского женского монастыря, но вынуждена была его покинуть из-за конфликта с экс-схиигуменом.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург.

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