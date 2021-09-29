Экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение в экстремизме

Преступная деятельность группы, как полагает следствие, носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к евреям, иудеям, католикам и мусульманам. Как полагают следователи, они снимали видеоролики с проповедями экс-схиигумена и выкладывали их в интернет.
В начале сентября следствие предъявило обвинение в экстремизме Всеволоду Могучеву. Сейчас он находится в СИЗО, свою вину не признает. Ранее его адвокат Михаил Толмачев рассказывал, что никаких следственных действий в СИЗО с его подзащитным не проводят.
В июле прошлого года суд уже привлекал экс-схиигумена за экстремизм по административной статье (ст. 20.3.1 КоАП) и назначил ему штраф в размере 18 тыс. руб. Предположительно следствие интересует тот же ролик (сейчас все ролики бывшего клирика удалены).
В четверг, 30 сентября, в Измайловском райсуде Москвы продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении экс-схиигумена Сергия, которого обвиняют в склонении к совершению самоубийства (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу вероисповедания (ч. 3 ст. 148 УК РФ) и самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Свою вину он не признает. В данный момент идет допрос свидетелей обвинения. В частности, уже были допрошены митрополит Евгений (Кульберг) и еще несколько священнослужителей. Ожидается, что в четверг на допрос будет вызвана игуменья Варвара Крыгина, которая была настоятельницей Среднеуральского женского монастыря, но вынуждена была его покинуть из-за конфликта с экс-схиигуменом.
Татьяна Дрогаева, Екатеринбург.