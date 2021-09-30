Топ-менеджеров медиахолдинга отправили под домашний арест, обвинив в мошенничестве

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, следователи ГСУ СКР по Восточному округу Москвы пригласили Анатолия Зяблицкого и Александра Лаврова для проведения очередных следственных действий. Это был не первый их визит в здание на Преображенской площади, но в этот раз он закончился довольно неожиданно. После получения указаний от одного из руководителей ГСУ СКР по Москве срочно активизировать работу по уголовному дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое, как сообщал «Ъ», было возбуждено еще в декабре прошлого года, обоим фигурантам, до этого находившимся в статусе свидетелей, предъявили официальное обвинение. Ночь они провели в ИВС, а в среду вечером их отправили в Преображенский райсуд, который удовлетворил ходатайства следствия о домашнем аресте бизнесменов.
Обвиняемые настаивают, что их противостояние с соучредителями «Контент Юнион» относится к разряду гражданско-правовых отношений.
Впрочем, адвокат одного из потерпевших Максим Божко заявил «Ъ», что дело именно уголовное. По его словам, следователи «собрали достаточный объем доказательств для предъявления обвинения Зяблицкому и Лаврову». При этом, как утверждает защитник, «детально изучаются связи обвиняемых и проверяются лица, оказывающие им содействие в совершении противоправных действий». «Вчера (во вторник.— “Ъ”) моему доверителю с угрозами позвонили неизвестные лица, и по данному факту мы подали соответствующее заявление», — пояснил господин Божко.
Напомним, что холдинговая группа «Контент Юнион» управляла примерно 15 популярными телеканалами, а конфликт между ее владельцами и топ-менеджментом произошел несколько лет назад. В 2016 году группа получила в ВТБ кредит на 672 млн руб., который предназначался для покупки АО «Телекомпания “Стрим”» у АФК «Система». Именно в этот момент, по версии следствия, Анатолий Зяблицкий, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга, вместе с гендиректором Александром Лавровым убедил основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что в качестве залога необходимо предоставить пакет его акций, почти 44%, а также еще одного акционера. Затем эти совладельцы после ряда махинаций просто утратили контроль над своим активом, который включал также здание и землю под ним в 1-м Рижском переулке — уникальный технический медиакомплекс-телепорт, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами Москвы, телецентром «Останкино» и т. п. Общий ущерб признанные потерпевшими соучредители «Контент Юнион» оценивают в 3,5 млрд руб., включая порядка $8 млн вложенных в проект личных средств.
Адвокаты обвиняемых в среду не были доступны для комментариев.
Между тем, по некоторым данным, обвиняемым могут инкриминировать и другие махинации.
По не подтвержденной официально информации, здание медиакомплекса после ряда переоформлений было выведено из числа активов холдинга и оказалось во владении родственника одного из фигурантов уголовного дела. По данному факту свое расследование проводит полиция, которая может передать его в СКР для объединения с основным делом.