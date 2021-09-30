Мошенники стали обманывать россиян с помощью Apple и Google Pay

Клиент использует банкомат с NFC-считывателем, в котором не нужно предъявлять «пластик»: прикладывает телефон с установленным Pay-сервисом и пополняет «защищённую» карту.
Однако средства перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта. Он может вывести деньги, например снять их в другом банкомате. В «Тинькофф» отметили, что сценарий с токенизированными картами относительно новый. Количество таких кейсов растет с июня 2021 года, добавили в ВТБ.
О схеме мошенничества с Pay-сервисами через банкоматы знают в Газпромбанке, МКБ, «Открытии», ВТБ, ПСБ. В Газпромбанке отметили, что Pay-сервисы — это одна из современных технологий совершения платежа через терминальное устройство с соответствующим считывателем, при этом сама схема обмана остается классической.
Ранее в сентябре в ЦБ заявляли, что считают необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством.