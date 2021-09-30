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11:11 (мск), источник: ТАСС

При столкновениях в тюрьме Эквадора погибли 116 человек

Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе на 60 дней.

Источник: Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 сентября. /ТАСС/. Не менее 116 человек погибли и 80 пострадали в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом сообщил в среду президент республики Гильермо Лассо.

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«Это очень трагическое событие. На данный момент известно о 116 погибших и около 80 раненых. Все они заключенные», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам Лассо, он подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы «восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия». «У нас нет конкретной информации об угрозе в другом пенитенциарном учреждении, но это ожидаемо с учетом произошедшего в этой тюрьме и год или два назад в других тюрьмах», — отметил глава государства.

Столкновения в тюрьме города Гуаякиль произошли во вторник. По данным властей, причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд. Ситуация в тюрьме была взята под контроль.

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