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07:05 (мск), источник: Известия

В деле вице-президента Сбербанка Раковой фигурирует частный вуз Шанинка

В качестве подрядчика госконтрактов при фальсификациях отчетов по проводимым научным исследованиям был привлечен российско-британский частный вуз Московская высшая школа социальных и экономических наук, также известный как Шанинка. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Кроме того, собеседник агентства описал предполагаемую фабулу хищения более 50 млн рублей. По его словам, вице-президент Сбербанка Марина Ракова в период своей работы на посту замглавы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором.

Средства были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой», а деньги были выплачены необоснованно, рассказал источник.

Ранее стало известно, что по делу о хищениях прошли обыски у Раковой, а также у ее бывших коллег по министерству. Отмечается, что следственные действия были проведены у гендиректора Фонда новых форм развития образования Максима Инкина, его заместителя Евгения Зака, а также у бывшего руководителя департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения России Анны Хамардюк.

О том, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, стало известно ранее в среду. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

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