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08:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На вице-президента Сбербанка возбудили дело о мошенничестве в Минпросвещении

Сегодня Тверской райсуд Москвы должен избрать меру пресечения для вице-президента Сбербанка Марины Раковой. В МВД топ-менеджера, занимавшую ранее пост заместителя министра просвещения, считают причастной к хищению не менее 50 млн руб., выделенных два года назад на национальный проект «Образование». Следствие уже присвоило госпоже Раковой статус подозреваемой, проведя в ее доме и на работе обыски.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Расследованием хищений бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование», занимается следственный департамент МВД. Уголовное дело, по данным «Ъ», было возбуждено 9 августа по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, однако первый фигурант в нем появился спустя полтора месяца.

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, по мнению следствия, причастна к хищению около 50 млн руб., выделенных на проект «Учитель будущего». Это составная часть нацпроекта «Образование», который должен способствовать профессиональному развитию и карьерному росту педагогов. Одной из заявленных целей «Учителя будущего» является открытие в стране 225 центров «непрерывного повышения профессионального мастерства» педагогических работников. Однако, как уверено следствие, часть бюджетных средств, выделенных на эти и другие цели, на самом деле была похищена, а документы по исполнению госконтрактов — сфальсифицированы.

События, которые лежат в основе уголовного дела, относятся к 2019 году, когда госпожа Ракова занимала пост замминистра просвещения. В материалах дела говорится, что хищение 50 млн руб. уже установлено благодаря экспертизам, проведенным по делу. Только получив их результаты, утверждает источник «Ъ», следствие и занялось вплотную госпожой Раковой. При этом сейчас проверяется информация о ее возможной причастности к хищениям в рамках еще как минимум трех контрактов на 150 млн руб.

Активные следственные действия начались во вторник. В частности, известно, что следователи СД МВД и оперативники обыскали загородный дом госпожи Раковой, ее рабочий кабинет в Сбербанке, а также побывали у некоторых ее родственников. Саму Марину Ракову доставили на допрос к следователю, который вынес постановление о привлечении ее по уголовному делу в качестве подозреваемой. Проанализировав показания фигурантки и данные ее адвокатов, представить МВД к четвергу должен принять решение — обращаться в Тверской райсуд с ходатайством об аресте госпожи Раковой или ограничиться в ее отношении подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Марина Ракова заняла пост заместителя министра просвещения в октябре 2018 года. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил госпожу Ракову от должности по ее просьбе, после чего чиновник перешла на работу в Сбербанк. Причем о назначении госпожи Раковой на должность вице-президента сообщила не пресс-служба банка, а его глава Герман Греф на своей пресс-конференции. В Сбербанке новый топ-менеджер возглавила дивизион «Цифровые платформы образования», а также дочернее предприятие банка — ООО «СберОбразование». В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что преследование Марины Раковой никак не связано с ее работой в кредитной организации.

Отметим, что это не первое расследование следственного департамента МВД крупных хищений в сфере образования. Сейчас в Мещанском райсуде слушается уголовное дело бывшего заместителя главы Минобрнауки Марины Лукашевич и ее сообщников, также обвиняемых МВД в хищении 50 млн руб. путем фальсификации отчетности о выполненных работах. По словам защитников фигурантов, это расследование и новое между собой не связаны.

Владислав Трифонов

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