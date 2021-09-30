Источник узнал о неявке экс-замглавы Минпросвещения Раковой на допрос

По его словам, фигурантка скрывается от следствия с 29 сентября. Ее вызвали на повторный допрос в тот же день. Следственная группа пыталась выйти с Раковой на связь, но не смогла.
«Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», — отметил источник.
Полиция разыскивает фигурантку уголовного дела о хищениях. По информации следствия, Ракова может скрываться в столичном регионе.
«Границу России пока не пересекала. Всем, кто обладает информацией и месте нахождения Раковой, просьба связаться с ГУМВД по городу Москва», — заключил источник.
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году.