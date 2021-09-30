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12:00 (мск), источник: Известия

Источник узнал о неявке экс-замглавы Минпросвещения Раковой на допрос

Экс-замминистра и вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась на допрос, выключила телефон и покинула место жительства, сообщает 30 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, фигурантка скрывается от следствия с 29 сентября. Ее вызвали на повторный допрос в тот же день. Следственная группа пыталась выйти с Раковой на связь, но не смогла.

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«Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», — отметил источник.

Полиция разыскивает фигурантку уголовного дела о хищениях. По информации следствия, Ракова может скрываться в столичном регионе.

«Границу России пока не пересекала. Всем, кто обладает информацией и месте нахождения Раковой, просьба связаться с ГУМВД по городу Москва», — заключил источник.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году.

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