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12:09 (мск), источник: Ведомости

Всех фигурантов первого дела о пожаре в «Зимней вишне» признали виновными

Заводский районный суд Кемерова на заседании в Ленинском суде города признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 г. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 30 сентября, Ленинский районный суд начал оглашение приговора обвиняемым, среди которых должностные лица торгового центра и компании, занимавшейся вопросами пожарной безопасности, а также охранник и пожарные. Руководителей ТЦ суд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей. Пожарных — в халатности. Сроки, назначенные судом каждому из фигурантов, объявят позже.

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Фигурантами по этому делу проходят генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината» (компания-собственник ТРЦ) Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

Рассмотрение дела по существу началось в мае 2019 г. Прокуратура в мае этого года потребовала дать Богдановой 14 лет 6 месяцев колонии, Соболеву — 13 лет, Судденок — 14 лет, Полозиненко — 6 лет 8 месяцев, Никитину — 5 лет 6 месяцев, Антюшину — 9 лет 6 месяцев, Бурсину — 6 лет колонии, Генину — 5 лет лишения свободы.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 г. Возгорание в ТЦ началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 — родные погибших. В ходе расследования причин трагедии возбудили три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек.

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