В России за сутки выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 25 июля

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля. В относительном выражении он составил 0,32%.
В частности, за сутки в Москве выявили 3 998 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 2 077, в Московской области — 1 216, в Самарской — 607, в Воронежской — 566, в Нижегородской — 563, в Свердловской — 526.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 631 004, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 18 826, до 6 672 767. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,8% от общего числа заразившихся.
В частности, за число выздоровевших в Москве возросло на 2 237, в Санкт-Петербурге — на 1 926, в Подмосковье — на 976, в Башкирии — на 512, в Свердловской области — на 475.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 867 против 857 днем ранее, до 207 255. Таким образом, максимум по числу умерших из-за ковида в России обновляется третий день подряд.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 2 077 против 1 933 днем ранее, до 620 717.
Таким образом, число заболевших в городе превысило 2 000 во второй раз за пять дней — 26 сентября штаб сообщил о 2 055 новых случаях.
Число выздоровевших в городе, по данным штаба, увеличилось на 1 926, до 582 086. Число умерших возросло на 56, до 21 854.