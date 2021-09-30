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12:18 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 25 июля

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 888, до 7 511 026, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: AP 2021

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля. В относительном выражении он составил 0,32%.

В частности, за сутки в Москве выявили 3 998 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 2 077, в Московской области — 1 216, в Самарской — 607, в Воронежской — 566, в Нижегородской — 563, в Свердловской — 526.

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Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 631 004, следует из данных штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 18 826, до 6 672 767. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за число выздоровевших в Москве возросло на 2 237, в Санкт-Петербурге — на 1 926, в Подмосковье — на 976, в Башкирии — на 512, в Свердловской области — на 475.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 867 против 857 днем ранее, до 207 255. Таким образом, максимум по числу умерших из-за ковида в России обновляется третий день подряд.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 2 077 против 1 933 днем ранее, до 620 717.

Таким образом, число заболевших в городе превысило 2 000 во второй раз за пять дней — 26 сентября штаб сообщил о 2 055 новых случаях.

Число выздоровевших в городе, по данным штаба, увеличилось на 1 926, до 582 086. Число умерших возросло на 56, до 21 854.

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