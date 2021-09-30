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30 сентября, источник: Коммерсантъ

Управляющего директора Сбербанка Евгения Зака арестовали по делу Марины Раковой

Тверской суд Москвы арестовал до 29 ноября управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по делу о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба суда. Вместе с ним арестованы бывший генеральный директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС Кристина Крючкова. Господа Зак и Инкин фигурируют в одном деле с экс-замглавы Минпросвещения РФ Мариной Раковой.

Источник: Лидеры России

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инкина Максима Алексеевича, Зака Евгения Михайловича и Крючковой Кристины Александровны», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Как ранее сообщил источник «Ъ», в августе против Марины Раковой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159. У экс-замминистра в загородном доме и служебном кабинете прошли обыски, писали СМИ. В Сбербанке утверждали, что дело против нее не связано с деятельностью организации.

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Источник «РИА Новости» сообщил, что в уголовном деле Марины Раковой фигурирует российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук (также известна как Шанинка), которую ранее привлекли в качестве подрядчика для реализации госконтрактов в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего».

Предварительно установлено, что Марина Ракова, находясь в должности замглавы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО). В этой организации она занимала должность гендиректора. Согласно проведенной экспертизе, отчеты по проводимым научным исследованиям были сфальсифицированы. Установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные Шанинкой, при этом средства на эти цели были выплачены необоснованно. На фоне появившейся в СМИ информации полиция пришла в вуз с проверкой. В МВД заявили, что вуз оказывает сотрудникам ведомства всестороннее содействие.

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