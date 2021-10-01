Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
20Как прошли выборы
11:18 (мск), источник: ТАСС

Экс-замглавы Минпросвещения Раковой заочно предъявили обвинение в крупном мошенничестве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/ — Следствие планирует объявить Марину Ракову в международный розыск.

Источник: РИА "Новости"

Следователи заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марине Раковой. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-чиновница объявлена в розыск.

«В рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере Раковой заочно предъявлено обвинение. Она объявлена в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, следствие планирует ближайшее время объявить Ракову в международный розыск и ходатайствовать перед судом о ее заочном аресте.

Читайте также
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
«Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину
Пенсионерам начали перечислять октябрьскую доплату
Богатейшая женщина России родила двойняшек
Врачи рассказали об изменении первых симптомов коронавируса
«Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров
Испанская НКО извинилась за рекламу «русских девственниц»
Названы самые прибыльные вакансии для пенсионеров
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Водителей-учеников выпустят сразу на скоростные автомагистрали В МВД попросили чиновников вернуть обучение вождению из «тепличных» условий закрытых площадок на реальные дороги
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Фроша. Пункт № 26. Москва (Ховрино, Левобережный) 278
Забавные картинки 252
Девятилетняя студентка 190
Кто кому пара: итоги писательского эксперимента 146
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь