11:18 (мск), источник: ТАСС
Экс-замглавы Минпросвещения Раковой заочно предъявили обвинение в крупном мошенничестве
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/ — Следствие планирует объявить Марину Ракову в международный розыск.
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Следователи заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марине Раковой. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-чиновница объявлена в розыск.
«В рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере Раковой заочно предъявлено обвинение. Она объявлена в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.
По словам источника ТАСС, следствие планирует ближайшее время объявить Ракову в международный розыск и ходатайствовать перед судом о ее заочном аресте.