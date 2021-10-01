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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Игорь Чуян нашелся в Черногории

Россия требует выдать бывшего главу Росалкогольрегулирования.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия и Черногория начали переговоры о выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, задержанного в Тивате. Бывший чиновник уже арестован и помещен в СИЗО.

МВД Черногории через Интерпол проинформировало МВД России о том, что в городе Тивате был задержан 55-летний Игорь Чуян, находящийся в международном розыске.

Сейчас Генпрокуратура РФ готовит запрос о его выдаче. Если Чуян откажется от добровольной экстрадиции, вопрос с его выдачей будет решаться в суде.

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Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование (РАР) с 2009 по 2015 год. За время его работы были введены минимальные цены на водку, коньяк и другой крепкий алкоголь свыше 28 градусов. РАР также было разработчиком поправок, приравнивающих пиво к алкоголю, запретило продажу продукции крепостью более 0,5 градуса в нестационарной рознице и ограничило время торговли ею с 23 до 8 часов.

При этом к работе Игоря Чуяна не раз высказывались претензии. В мае 2014 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев объявил чиновнику выговор «за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ».

В розыск Чуян был объявлен в декабре 2018 года, после чего по ходатайству главного следственного управления СКР заочно арестован Басманным райсудом. Следствием он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия).

Само расследование, как рассказывал «Ъ», было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка.

Еще в 2016 году он обратил внимание на рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, действующих на алкогольном рынке.

Свои претензии адвокат, занимавший в банке пост председателя совета директоров, высказал Николаю Гордееву, являвшемуся президентом и председателем правления ОФК-банка. Не добившись понимания, Егоров обратился в правоохранительные органы. Полуторагодовая проверка завершилась возбуждением дела. Его первым фигурантом стал Николай Гордеев, которого поместили под домашний арест, а потом приговорили к восьми годам заключения, взыскав с него более 10 млрд руб. в пользу временной администрации разорившегося ОФК-банка из АСВ.

В ходе следствия и суда было установлено, что действуя в интересах бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, Гордеев организовал в 2013—2016 годах выдачу ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб. ООО «Статус-групп», подконтрольной тому же экс-главе РАР, которая впоследствии объявила себя банкротом. Аналогичные обвинения, но заочно, предъявлены и Чуяну.

Николай Сергеев

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