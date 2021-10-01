16:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Игорь Чуян нашелся в Черногории
Россия требует выдать бывшего главу Росалкогольрегулирования.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Россия и Черногория начали переговоры о выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, задержанного в Тивате. Бывший чиновник уже арестован и помещен в СИЗО.
Сейчас Генпрокуратура РФ готовит запрос о его выдаче. Если Чуян откажется от добровольной экстрадиции, вопрос с его выдачей будет решаться в суде.
Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование (РАР) с 2009 по 2015 год. За время его работы были введены минимальные цены на водку, коньяк и другой крепкий алкоголь свыше 28 градусов. РАР также было разработчиком поправок, приравнивающих пиво к алкоголю, запретило продажу продукции крепостью более 0,5 градуса в нестационарной рознице и ограничило время торговли ею с 23 до 8 часов.
При этом к работе Игоря Чуяна не раз высказывались претензии. В мае 2014 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев объявил чиновнику выговор «за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ».
В розыск Чуян был объявлен в декабре 2018 года, после чего по ходатайству главного следственного управления СКР заочно арестован Басманным райсудом. Следствием он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия).
Само расследование, как рассказывал «Ъ», было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка.
Свои претензии адвокат, занимавший в банке пост председателя совета директоров, высказал Николаю Гордееву, являвшемуся президентом и председателем правления ОФК-банка. Не добившись понимания, Егоров обратился в правоохранительные органы. Полуторагодовая проверка завершилась возбуждением дела. Его первым фигурантом стал Николай Гордеев, которого поместили под домашний арест, а потом приговорили к восьми годам заключения, взыскав с него более 10 млрд руб. в пользу временной администрации разорившегося ОФК-банка из АСВ.
В ходе следствия и суда было установлено, что действуя в интересах бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, Гордеев организовал в 2013—2016 годах выдачу ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб. ООО «Статус-групп», подконтрольной тому же экс-главе РАР, которая впоследствии объявила себя банкротом. Аналогичные обвинения, но заочно, предъявлены и Чуяну.
Николай Сергеев