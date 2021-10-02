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08:21 (мск), источник: РБК

Каждый шестой россиянин пострадал из-за телефонных мошенников

Ежедневно получают подозрительные звонки 13% участников опроса, несколько раз в неделю — 20%. Каждый шестой сообщил, что терял в результате действий телефонных мошенников деньги или имущество.

Источник: РИА "Новости"

От действий телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин (16%), следует из опроса SuperJob (есть у РБК).

Это люди, которые потеряли в результате действий преступников деньги или имущество.

При этом каждый девятый респондент сообщил, что потерял имущество или деньги один раз. Неоднократно становился жертвой мошенников каждый 20-й участник опроса. При этом чаще мошенникам удается обмануть женщин, чем мужчин: 16% против 14% соответственно.

Подозрительные телефонные звонки от людей, похожих на мошенников, регулярно получают восемь из десяти россиян.

При этом 13% респондентов сообщили, что получают такие звонки ежедневно; несколько раз в неделю — 20%; несколько раз в месяц — 23%.

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Аналитики также обратили внимание на то, что чаще жаловались на звонки от мошенников люди с более высоким доходом, а также те, кто старше 45 лет. При этом чаще страдают от действий мошенников, напротив, те, кто меньше зарабатывает. Реже жертвами мошенников становятся люди младше 45 лет.

Ни разу не сталкивались с подозрительными звонками только 12% россиян. Еще 16% участников опроса сообщили, что им звонят несколько раз в год.

Всего в опросе SuperJob принимали участие 1600 респондентов из 507 городов во всех округах страны. Опрос проходил 26—29 сентября.

Летом МВД рассказало о самых популярных видах телефонного мошенничества.

На первом месте находится обман с СМС-сообщением о родственнике, который попал в беду. В обмен на «решение проблемы» злоумышленник требует крупные суммы денег. На втором месте — СМС-сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер под любым предлогом. Когда человек перезванивает и висит на линии, со счета жертвы списывают деньги. На третьем месте — рассылка телефонных вирусов, когда абоненту присылают сообщение с просьбой перейти по ссылке.

Также мошенники используют схемы с сообщением о выигрыше или СМС с просьбой о помощи. Еще один вид мошенничества — рассылки или звонки с «кодом от оператора», когда человеку предлагают под каким-либо предлогом набрать и отправить в СМС определенную комбинацию. Эта комбинация подтверждает перевод со счета абонента через мобильный банк.

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Злоумышленники также научились использовать для телефонного мошенничества номера близких потенциальным жертвам людей, предупреждали ранее эксперты компании Bi.Zone. Это дочерняя структура «Сбера», которая разрабатывает продукты в области кибербезопасности, расследует киберпреступления и анализирует защищенность ИТ-инфраструктур.

Чтобы не попасть на такую уловку, эксперты рекомендовали перезвонить своему знакомому или близкому и уточнить информацию у него.

По оценкам Сбербанка, телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян в банках 3,5−5 млрд руб.

Наталья Демченко

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