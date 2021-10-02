Каждый шестой россиянин пострадал из-за телефонных мошенников

От действий телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин (16%), следует из опроса SuperJob (есть у РБК).
Это люди, которые потеряли в результате действий преступников деньги или имущество.
При этом каждый девятый респондент сообщил, что потерял имущество или деньги один раз. Неоднократно становился жертвой мошенников каждый 20-й участник опроса. При этом чаще мошенникам удается обмануть женщин, чем мужчин: 16% против 14% соответственно.
Подозрительные телефонные звонки от людей, похожих на мошенников, регулярно получают восемь из десяти россиян.
При этом 13% респондентов сообщили, что получают такие звонки ежедневно; несколько раз в неделю — 20%; несколько раз в месяц — 23%.
Аналитики также обратили внимание на то, что чаще жаловались на звонки от мошенников люди с более высоким доходом, а также те, кто старше 45 лет. При этом чаще страдают от действий мошенников, напротив, те, кто меньше зарабатывает. Реже жертвами мошенников становятся люди младше 45 лет.
Ни разу не сталкивались с подозрительными звонками только 12% россиян. Еще 16% участников опроса сообщили, что им звонят несколько раз в год.
Всего в опросе SuperJob принимали участие 1600 респондентов из 507 городов во всех округах страны. Опрос проходил 26—29 сентября.
Летом МВД рассказало о самых популярных видах телефонного мошенничества.
На первом месте находится обман с СМС-сообщением о родственнике, который попал в беду. В обмен на «решение проблемы» злоумышленник требует крупные суммы денег. На втором месте — СМС-сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер под любым предлогом. Когда человек перезванивает и висит на линии, со счета жертвы списывают деньги. На третьем месте — рассылка телефонных вирусов, когда абоненту присылают сообщение с просьбой перейти по ссылке.
Также мошенники используют схемы с сообщением о выигрыше или СМС с просьбой о помощи. Еще один вид мошенничества — рассылки или звонки с «кодом от оператора», когда человеку предлагают под каким-либо предлогом набрать и отправить в СМС определенную комбинацию. Эта комбинация подтверждает перевод со счета абонента через мобильный банк.
Злоумышленники также научились использовать для телефонного мошенничества номера близких потенциальным жертвам людей, предупреждали ранее эксперты компании Bi.Zone. Это дочерняя структура «Сбера», которая разрабатывает продукты в области кибербезопасности, расследует киберпреступления и анализирует защищенность ИТ-инфраструктур.
Чтобы не попасть на такую уловку, эксперты рекомендовали перезвонить своему знакомому или близкому и уточнить информацию у него.
По оценкам Сбербанка, телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян в банках 3,5−5 млрд руб.