Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
10Умер Жан-Поль Бельмондо
15:39 (мск), источник: Forbes

Экс-главу Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовали в Черногории

В Черногории на два месяца арестовали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, заявила «Интерфаксу» российский адвокат бизнесмена Марина Русакова.

Источник: РИА "Новости"

«Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано», — привел слова адвоката «Интерфакс». Других подробностей в изложении агентства не приводится.

В комментарии ТАСС Русакова отметила, что Исмаилов будет оставаться в СИЗО до решения властей Черногории о выдаче предпринимателя России. По словам адвоката, защита попросила суд отпустить их подзащитного из-под стражи под залог. Русакова надеется, что решение об аресте будет изменено на следующей неделе, а решение о выдаче Исмаилова России будет принято не ранее, чем через месяц, следует из цитаты, которую привело «РИА Новости».

О задержании Исмаилова в Черногории накануне написало черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, бизнесмен был арестован в Подгорице на основании российского ордера.

Русакова сообщила, что Исмаилов был задержан сразу после подачи прошения о политическом убежище в Черногории.

В России Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, бизнесмен заочно арестован, в 2017 году его объявили в международный розыск. Сам Исмаилов вину отрицал.

Читайте также
Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован в Черногории

Русакова в ноябре 2017 года говорила, что Исмаилова обвинили в организации двойного убийства, которое произошло в 2016 году на Новорижском шоссе в Подмосковье: тогда были расстреляны бизнесмены Владимир Савкин и Юрий Брилев. В феврале 2020 года к 17 годам лишения свободы по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия был осужден Рафик Исмаилов, брат Тельмана Исмаилова.

По версии следствия, Тельман Исмаилов организовал убийство Савкина и Брилева: план разработал с Рафиком и вторым братом Вагифом, а непосредственным исполнителем был Мехман Керимов. Керимов был приговорен в марте 2018 года к 13 годам колонии строгого режима. По версии адвоката Исмаилова Русаковой, Керимов пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова.

В России Исмаилов был признан банкротом. В июне 2019 года в Черногории арестовали казино, принадлежащее сыну бизнесмена. В августе 2019 года в Швейцарии арестовали счета самого Исмаилова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
Лавров увидел в создании AUKUS попытку размыть форматы АСЕАН
Сборная России по футболу потеряла защитника из-за травмы
Украина пообещала поддержку Саакашвили
В Греции нашли останки воина со следами «золотой» хирургии
Аппарат BepiColombo передал первый снимок поверхности Меркурия
Расшифрованы секретные любовные письма Марии-Антуанетты
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Авто
«Средняя скорость» отменена: как теперь будут штрафовать камеры? Практика регистрации так называемой «средней скорости» существовала с 2014 года. Тогда появились первые комплексы в Москве, а затем в Подмосковье и в Казани.
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек Теперь у богатейшей женщины России семеро детей, стало известно Forbes
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь