Экс-главу Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовали в Черногории

«Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано», — привел слова адвоката «Интерфакс». Других подробностей в изложении агентства не приводится.
В комментарии ТАСС Русакова отметила, что Исмаилов будет оставаться в СИЗО до решения властей Черногории о выдаче предпринимателя России. По словам адвоката, защита попросила суд отпустить их подзащитного из-под стражи под залог. Русакова надеется, что решение об аресте будет изменено на следующей неделе, а решение о выдаче Исмаилова России будет принято не ранее, чем через месяц, следует из цитаты, которую привело «РИА Новости».
О задержании Исмаилова в Черногории накануне написало черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, бизнесмен был арестован в Подгорице на основании российского ордера.
Русакова сообщила, что Исмаилов был задержан сразу после подачи прошения о политическом убежище в Черногории.
В России Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, бизнесмен заочно арестован, в 2017 году его объявили в международный розыск. Сам Исмаилов вину отрицал.
Русакова в ноябре 2017 года говорила, что Исмаилова обвинили в организации двойного убийства, которое произошло в 2016 году на Новорижском шоссе в Подмосковье: тогда были расстреляны бизнесмены Владимир Савкин и Юрий Брилев. В феврале 2020 года к 17 годам лишения свободы по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия был осужден Рафик Исмаилов, брат Тельмана Исмаилова.
По версии следствия, Тельман Исмаилов организовал убийство Савкина и Брилева: план разработал с Рафиком и вторым братом Вагифом, а непосредственным исполнителем был Мехман Керимов. Керимов был приговорен в марте 2018 года к 13 годам колонии строгого режима. По версии адвоката Исмаилова Русаковой, Керимов пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова.
В России Исмаилов был признан банкротом. В июне 2019 года в Черногории арестовали казино, принадлежащее сыну бизнесмена. В августе 2019 года в Швейцарии арестовали счета самого Исмаилова.