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22:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный редактор «Комсомольской правды» рассказал подробности задержания Можейко

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказал подробности задержания журналиста белорусской версии издания Геннадия Можейко в эфире радио «КП».

Источник: Reuters

По информации Сунгоркина, у Можейко несколько часов проходил большой обыск, который проводили семь следователей. Главред также уточнил, что журналист уехал в Москву, где его задержали, по личным делам. «Мы не знаем, кто задержал, как и где, пока у нас нет никакого официального подтверждения», — сказал он. Как сообщили родители Можейко, он находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Ранее о задержании Геннадия Можейко сообщил правозащитный центр «Весна». Уточнялось, что журналист был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, хорошо о нем отзывалась.

Можейко обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти». 29 сентября сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокировали.

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