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11:51 (мск), источник: ТАСС

В России зафиксировали 890 смертей от коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 890 против 886 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Всего из-за ковида умерли 209 918 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,77%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 769, до 7 586 536. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 2 января. В относительном он составил 0,34%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 391, до 6 725 965. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,7% от общего числа заразившихся.

За семь дней штаб зарегистрировал 6 018 смертей от нового заболевания. Предыдущий максимум — 5 682 умерших — был зафиксирован неделей ранее.

В общей сложности с начала пандемии в стране, по информации штаба, из-за коронавируса умерли 209 918 человек, или 2,77% всех заболевших. При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Подъем заболеваемости

Заболеваемость ковидом в России растет третью неделю подряд, причем темпы ее роста увеличиваются: если на прошлой неделе прирост составил 8,25%, то на этой — 13,5%. В стране выявили 165 623 новых случая заражения, что стало максимумом с июля.

На этом фоне продолжает быстро расти количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. За неделю оно увеличилось на 38 244 и достигло 650 653, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

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