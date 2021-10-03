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18:30 (мск), источник: ТАСС

Подозреваемого в убийстве девушек в Гае задержали

Александр Лазарев ранее отбыл срок за убийство директора бара «Апельсин» в Орске, также он был судим за разбой.

Источник: ГУ МВД

ТАСС, 3 октября. Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев задержан, сообщили ТАСС в УМВД по региону.

«Да, задержали», — сказала собеседница агентства.

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов уточнил ТАСС, что Лазарева задержали при попытке угона автомобиля в Орске.

«Задержан в Орске при попытке угона автомобиля. В настоящее время осуществляется его препровождение к следователю для допроса и производства следственных и процессуальных действий», — сказал Галимов.

В минувший четверг после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. По данным следствия, девушки приехали из Башкирии учиться и проживали в съемной квартире. По данным УМВД, подозреваемый — 30-летний Александр Лазарев, который ранее был судим за убийство директора бара «Апельсин» в Орске в феврале 2012 года. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, два месяца назад освободился. Также ранее Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно.

Ход и расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства в Гае, находятся на контроле в центральном аппарате СК России.

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