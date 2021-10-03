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22:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Опубликован архив офшорных операций бывших и действующих глав государств

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки из порядка 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подборка получила название Pandora Papers («Досье Пандоры»), в ней фигурируют данные о 35 действующих и бывших национальных лидерах, а также 330 чиновниках из 91 страны.

Источник: AP 2021

В сообщении ICIJ говорится, что в документах также приводится информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о россиянах. «В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка», — отмечается в тексте.

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В досье, в частности, утверждается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения недвижимости на юге Франции стоимостью $22 млн. Также в расследовании говорится, что король Иордании Абдалла II через три офшорные компании тайно приобрел три особняка на Малибу за $68 млн.

Из россиян в документах упоминаются, в том числе, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев.

В 2016 году ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты получили название «Панамское досье». На следующий год консорциум опубликовал выдержки примерно из 13,4 млн документов, получившие название Paradise Papers. Они также касались финансов политиков из ряда государств и транснациональных корпораций.

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