Опубликован архив офшорных операций бывших и действующих глав государств

В сообщении ICIJ говорится, что в документах также приводится информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о россиянах. «В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка», — отмечается в тексте.
В досье, в частности, утверждается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения недвижимости на юге Франции стоимостью $22 млн. Также в расследовании говорится, что король Иордании Абдалла II через три офшорные компании тайно приобрел три особняка на Малибу за $68 млн.
Из россиян в документах упоминаются, в том числе, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев.
В 2016 году ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты получили название «Панамское досье». На следующий год консорциум опубликовал выдержки примерно из 13,4 млн документов, получившие название Paradise Papers. Они также касались финансов политиков из ряда государств и транснациональных корпораций.