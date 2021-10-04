Раскрыта тайна поставок пистолетов Glock в Россию

Интересно, что, несмотря на строгие правила в мусульманской общине, в поставках активно участвовали русскоязычные проститутки из Таиланда, находившиеся под контролем злоумышленников.
Ильяса Белхароева задержали на Украине по требованию Интерпола, в который свой запрос направила Россия. Причем за контрабанду оружия (ст. 226.1 УК) ФСБ объявила его в розыск задолго до убийства в Москве господ Эльджаркиевых. Потом свое уголовное дело в отношении Ильяса Белхароева возбудили в главном следственном управлении СКР, заочно обвинив уроженца Ингушетии в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.4, ст. 205 и ст. 222 (соучастие в терроризме и незаконный оборот оружия) УК.
Вначале на Украине Ильяс Белхароев был арестован, однако после вмешательства правозащитников, которые сочли его преследование политически мотивированным, освобожден из СИЗО. Сейчас вопрос с его экстрадицией решается в суде.
Предполагается, что в начале своей криминальной карьеры Ильяс Белхароев с сообщниками — Асланом Дудурхановым, Алиханом Хидриевым, а также проживающим сейчас на Украине Борисом Богатыревым и другими — снабжали оружием боевиков, а в 2010 году, когда их большая часть на Северном Кавказе была ликвидирована, они переключились на контрабанду стволов из-за границы. Именно тогда курорты Таиланда облюбовали будущие участники покушения на борца с экстремизмом Эльджаркиева, в том числе его предполагаемый убийца Курейш Картоев.
Не раз там бывали и братья Ильяс и Абдулла Белхароевы, отвечавшие, по версии следствия, за ресурсное обеспечение боевого крыла общины последователей ингушского религиозного деятеля Батала-Хаджи Белхороева. Предполагается, что именно они установили криминальные связи в королевстве, в том числе с проститутками в ночных клубах, которым предложили дополнительный заработок от продажи оружия.
Эскортницы, согласившись, за вознаграждение договаривались с клиентами о покупке боевого оружия, запрещенного к легальному гражданскому обороту в России, но разрешенного в Таиланде. Продавая свои пистолеты сообщницам контрабандистов, тайцы писали заявления о краже в полицию, а дамы передавали оружие «баталхаджинцам».
На съемных квартирах или, например, в банкогском отеле Miramar пистолеты Glock, Ceska Zbrojovka и другие разбирались, а их детали укладывались в различные электроприборы и почтовыми отправлениями направлялись в Россию.
Из показаний фигурантов уголовных дел о контрабанде стволов из Таиланда следует, что Ильяс Белхароев с самого начала участвовал в поставках оружия боевикам вместе с другими будущими членами террористического сообщества.
При этом следует отметить, что двое поставщиков — Аслан Дудурханов и Алихан Хидриев, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска по уголовному делу об убийстве братьев Эльджаркиевых, впервые попались в 2008 году, когда везли на «Волге» 15 реактивных гранат и выстрелов к различным гранатометам, а также более 1,3 тыс. патронов. Боеприпасы и оружие, очевидно, появились у членов общины в 2004 году, когда участники НВФ, совершив нападение на Ингушскую республику, разграбили оружейные склады.
По приговору, вынесенному в Ингушетии, благодаря признанию вины оба получили минимальные сроки, а Хидриева суд и вовсе избавил от судимости — она, с его слов, якобы мешала ему отправиться в хадж.
Таиландская схема с поставками пистолетов в Россию действовала около пяти лет, до 2015 года. Это следует из материалов трех уголовных дел в отношении поставщиков, расследованных следственным управлением ФСБ России и рассмотренных в особом порядке Солнцевским райсудом Москвы — тогда все фигуранты, в том числе родной брат Ильяса — Абдулла Белхароев, признали вину и активно сотрудничали с правоохранителями.
Благодаря показаниям последнего, в частности, удалось раскрыть преступление, остававшееся «висяком» с 2013 года. Тогда Ильяс Белхароев и Батухан Албогачиев отправили из Таиланда «оружейную» посылку с двумя электрическими кастрюлями на имя жителя ингушского поселка Экажево, не успев даже предупредить его о ней.
Открыв посылку и обнаружив внутри каждой кастрюли по три Glock, тот испугался и вызвал полицию, после чего и было возбуждено уголовное дело о контрабанде оружия и его незаконном обороте (ст. 226.1 и ст. 222 УК).
Еще несколько подобных отправлений удалось перехватить, но большинство, порядка двух сотен, все-таки дошли до адресатов. В основном ими, как говорится в материалах дел, выступали граждане, «не осведомленные о планах преступников», которые их использовали втемную.
В ходе обысков, которые благодаря показаниям Абдуллы Белхароева и других обвиняемых проводились в Ингушетии, были изъяты десятки единиц различного оружия, а у лидеров общины Ахмеда и Ибрагима Белхороевых — более $1 млн, а также 50 кг ювелирных изделий и золота.
Между тем правоохранители установили, что до задержания Ильяса Белхароева на Украине придуманная «баталхаджинцами» схема поставки оружия стала выглядеть иначе: посылки со стволами как из Таиланда, так и Турции (оттуда шли в основном пистолеты Ceska Zbrojovka), поступая к нему, переправлялись в Россию через курьеров, в том числе украинцев.
Именно так, полагает следствие, в Россию и был доставлен очередной пистолет Glock, из которого Курейш Картоев в ноябре 2019 года в Москве застрелил майора полиции Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева, работавшего врачом. Сейчас киллер, скрывшийся за границей, находится в международном розыске.
Отметим, что ранее на борца с экстремистами, занимавшегося как раз разработкой боевого крыла «баталхаджинцев», было совершено покушение в Ингушетии, в результате которого сам офицер не пострадал, но были ранены четыре человека, а охранявший его сотрудник Росгвардии Заурбек Плиев — убит.
В СКР, как сообщал «Ъ», эти два нападения на стражей порядка сочли актами терроризма — 12 предполагаемых участников преступлений были задержаны и отправлены в СИЗО, еще 13 находятся в международном розыске. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела.