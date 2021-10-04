Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые рассказали, какую погоду увидят дети в будущем Частота природных катаклизмов существенно возрастет
Фоторепортажи
28Единый день голосования в России
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
06:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана — двое полицейских — погибли в воскресенье в результате столкновения грузовика с их автомобилем на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT.

Источник: AFP 2021

По его сведениям, обе машины загорелись при столкновении, водитель грузовика также получил серьезные травмы. Информации о том, как произошла авария, пока нет. Водитель грузовика был допрошен в больнице.

Новость
Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Вилкс является автором эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. В ноябре 2007 года рисунок был напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира. По некоторым данным, боевики террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ) обещали $100 тыс. долларов за голову.

С тех пор карикатурист жил под охраной полиции. В июле 2010 года окружной суд города Ландскруна приговорил двух человек к двум и трем годам соответственно за попытку поджога дома Вилкса. За несколько дней до поджога на карикатуриста было совершено нападение в Упсальском университете после лекции о свободе слова в искусстве, которую он читал на философском факультете. Хакеры также взломали сайт художника.

В марте того же года в Ирландии была арестована экстремистская группа, готовившая расправу над Вилксом. В заговоре участвовала задержанная в США американка Колин Лароуз, которую год назад суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
В США опубликован архив офшорных операций мировых лидеров
СМИ узнали, как Исмаилов жил в Черногории при розыске Интерпола
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы
Из-за засухи в США «всплыл» корабль, затонувший 129 лет назад
Фаучи призвал готовиться к «следующей неминуемой пандемии»
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Авто
Названа дата премьеры нового электромобиля Rolls-Royce Британская компания Rolls-Royce 29 сентября представит первый серийный электрокар марки. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба бренда
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь