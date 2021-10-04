Издатели попросили Роскомнадзор привлечь Facebook за пиратские книги

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупных российских издательств — АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.) попросила Роскомнадзор привлечь к административной ответственности Facebook Inc. за массовое пиратство книг в принадлежащей Facebook соцсети Instagram и неудаление ссылок на нелегальные копии произведений. Об этом со ссылкой на письмо ассоциации сообщают «Ведомости».
По словам члена правления АЗАПИ Максима Рябыко, по итогам года Instagram впервые вошел в топ-3 площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг. По данным ассоциации, первое место занимает Telegram — порядка 35 тыс. выявленных и удаленных по запросу АЗАПИ нелегальных копий книг и ссылок на них, на втором месте Instagram — более 3 тыс. таких ссылок в аккаунтах пользователей, на третьем YouTube — порядка 2,4 тыс. ссылок.
В сообщении АЗАПИ утверждается, что правообладатель имеет возможность потребовать удаления нелегально размещенного контента или ссылок на него в соцсети через специальную форму, однако далеко не все такие ссылки удаляются. К примеру, Instagram в некоторых случаях не удаляет даже ссылки на тот контент правообладателей, в отношении которого ранее Мосгорсуд уже принял обеспечительные меры, говорится в письме АЗАПИ в Роскомнадзор. «Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом», — сказано в письме.
Заявители попросили надзорное ведомство привлечь Facebook к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (неудаление нелегального контента). Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.
По расчетам «Ведомостей», книжный рынок ежегодно теряет от деятельности пиратов 15−20% или порядка 1,5 млрд руб. В то же время электронные книги — один из основных драйверов развития всего книжного рынка России, их продажи — в отличие от продаж книг бумажных — в 2020 году выросли на 32%.
В августе издательства АСТ и «Эксмо» подали иски к Telegram из-за распространения пиратских копий книг «11/22/63» и «Доктор сон» Стивена Кинга, «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, «Ни Сы» Джен Синсеро и «Мара и морок» Лии Арден и выиграли дело. Суд удовлетворил требование об обеспечительных мерах и обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование» пиратского контента в Telegram. Тогда Рябыко рассказывал, что АЗАПИ старается набрать «критическую массу» судебных решений, которая позволит блокировать Telegram за многократные нарушения.
Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который предусматривает внесудебное исключение ссылок на сайты с пиратским контентом из поисковых систем. Так, в проекте закона сказано, что у правообладателей появится возможность создавать информационные системы, содержащие базы данных указателей страниц с контентом, нарушающим авторские права. Там также уточнили, что вести реестры этих систем будет Роскомнадзор.
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