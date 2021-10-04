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11:06 (мск), источник: Известия

Мурашко сообщил об оформлении документов по «Спутнику V» для передачи в ВОЗ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 4 октября, что документы по вакцине «Спутник V» дооформлены и в ближайшее время будут переданы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Он подчеркнул, что все разногласия по данному вопросу были сняты.

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Источник: Известия

«Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты», — заявил министр на пленарной сессии форума «Биотехмед».

По его словам, у организации нет претензий к самому препарату, вопросы были лишь к соответствующей документации.

«К продукту претензий нет, были вопросы по досье», — добавил Мурашко.

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2 октября глава Минздрава по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией «Спутника V», устранены и для одобрения требуется лишь завершить некоторые административные процедуры.

В тот же день президент производящей препарат аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Рубен Фигейрас заявил, что ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V» не более чем в течение двух месяцев. По словам эксперта, «Спутник V» до сих пор не был одобрен ВОЗ из-за административных проблем. Он напомнил, что российской вакциной уже привились миллионы людей по всему миру.

Вакцина «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи Минздрава России зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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