В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют свыше 25 тыс. случаев заражения.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 883 против 890 днем ранее.
Всего с начала пандемии умер 210 801 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,77%, следует из данных штаба.
В России выписали после коронавируса 14 526 человек за сутки. Общее число вылечившихся после заражения коронавирусом в стране достигло 6 740 491.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,6% от общего числа заразившихся.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на максимальном с начала июля уровне 1,12, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
Как и в предыдущие два дня, показатель держится выше единицы во всех 10 регионах с наибольшим числом заразившихся.
В Санкт-Петербурге индикатор вырос до 1,34, в Москве он, напротив, снизился до 1,29, а в Подмосковье составил 1,19. В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент равен 1,06, в Самарской области — 1,05, в Ростовской — 1,04, в Свердловской области и Красноярском крае — 1,02, в Иркутской области — 1,01.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.