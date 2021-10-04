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18:18 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД Белоруссии назвало свою версию задержания журналиста Можейко

МВД Белоруссии утверждает, что корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко хотел через Россию улететь в третью страну, но российские власти не дали ему это сделать. Журналисту предписали покинуть Россию, он был вынужден вернуться в Белоруссию, где и был задержан.

«Гражданин Республики Беларусь Геннадий Можейко был задержан 1 октября белорусскими правоохранительными органами на территории нашего государства», — приводит пресс-служба белорусского МВД заявление начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна.

Правозащитники ранее говорили, что Можейко был задержан в Москве и без соблюдения законных процедур вывезен в Минск.

В отношении журналиста возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, или розни) и ст. 369 УК Белоруссии (оскорбление представителя власти), подтвердили в МВД.

В свою очередь представитель издательского дома «Комсомольская правда» Валентин Алфимов рассказал, что Геннадия Можейко допросили в качестве подозреваемого в присутствии адвоката. Ранее сообщалось, что редакция «Комсомольской правды» наняла двух защитников, однако у них не было возможности встретиться клиентом.

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«Сегодня к нему после обеда попал адвокат, после чего в присутствии адвоката он был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Жив, здоров, чувствует себя хорошо», — сказал Алфимов (цитата по КП).

Геннадий Можейко — автор статьи о гибели минчанина Андрея Зельцера. По официальной версии, во время штурма его квартиры мужчина застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем. После публикации этой статьи сайт «Комсомольской правды в Беларуси» заблокировали. Власти утверждают, что Зельцер был «особо опасным преступником». Однако его знакомая в публикации КП заявила, что он «был хорошим» и «всегда за правду стоял».

Совет по правам человека и Союз журналистов России призвали отпустить Геннадия Можейко. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на соблюдение прав журналистов в связи с ситуацией вокруг издания.

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