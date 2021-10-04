20:18 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Глобальный сбой. Не работают Facebook, Instagram, WhatsApp
Пользователи жалуются на массовый сбой соцсетей Facebook и Instagram. Не обновляется мессенджер WhatsApp.
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Проблемы с доступом видны на сайте Downdetector. Соцсети не обновляются: появляется сообщение «Не удалось обновить ленту». WhatsApp не подгружает и не отправляет новые сообщения. По состоянию на 19:30 на проблемы с сервисами в общей сумме уже пожаловались около 200 тысяч человек. Цифра растет.
С проблемой столкнулись во всем мире. В частности, жалобы поступают из России, Польши, Венгрии и других стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, стран Африки.
Официальный аккаунт в Твиттере опубликовал комментарий компании:
Нам известно, что у некоторых пользователей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства.
Facebook в Twitter.
Причины сбоя пока неизвестны.
Напомним, что компания Facebook Inc владеет также Instagram и WhatsApp.