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20:18 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Глобальный сбой. Не работают Facebook, Instagram, WhatsApp

Пользователи жалуются на массовый сбой соцсетей Facebook и Instagram. Не обновляется мессенджер WhatsApp.

Проблемы с доступом видны на сайте Downdetector. Соцсети не обновляются: появляется сообщение «Не удалось обновить ленту». WhatsApp не подгружает и не отправляет новые сообщения. По состоянию на 19:30 на проблемы с сервисами в общей сумме уже пожаловались около 200 тысяч человек. Цифра растет.

С проблемой столкнулись во всем мире. В частности, жалобы поступают из России, Польши, Венгрии и других стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, стран Африки.

Официальный аккаунт в Твиттере опубликовал комментарий компании:

Нам известно, что у некоторых пользователей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства.

Facebook в Twitter.

Причины сбоя пока неизвестны.

Напомним, что компания Facebook Inc владеет также Instagram и WhatsApp.

20:00 Reuters сообщает, что проблемы с доступом по всему миру сейчас у Twitter, Google и Amazon. Также стали появляться сообщения о перебоях в работе мессенджера Telegram — это связывают с огромным наплывом пользователей неработающего WhatsApp.

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