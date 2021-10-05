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08:57 (мск), источник: ТАСС

Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области, признал вину на допросе. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Гайского городского суда, уточнив, что обвинение 30-летнему Александру Лазареву предъявлено не было.

Источник: РИА "Новости"

«Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что суд еще не опрашивал подозреваемого, допрос проводили следственные органы.

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Судебное заседание назначено на 11:30 (09:30 мск) в Гайском городском суде Оренбургской области. Слушания пройдут в закрытом режиме. После тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. По данным следствия, они приехали из Башкирии на учебу и проживали в съемной квартире.

По подозрению в убийстве девушек был задержан 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора бара «Апельсин» в Орске. Он отбыл за убийство 9,5 года в колонии, два месяца назад освободился. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.

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