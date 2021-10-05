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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В России снова зафиксировано рекордное число смертей за сутки от коронавируса

В России за прошедшие сутки умерли 895 заболевших коронавирусом. Это на 1,36% больше, чем накануне (883), и максимум с начала пандемии. Общее число умерших достигло 211 696, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 72 (с начала пандемии — 29 314);.

Санкт-Петербург — 58 (22 145);.

Свердловская область — 41 (6502);.

Ростовская область — 34 (6957);.

Нижегородская область и Краснодарский край — по 33 (6768 и 6384).

За день в России зарегистрировали 25 110 случаев заражения коронавирусом. Это на 2,6% меньше, чем вчера (25 781). Общее число заболевших выросло до 7 637 427. За сутки выздоровели 18 568 человек, всего — 6 759 059.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 3827 (за все время — 1 654 476),

Санкт-Петербург — 1894 (632 047),

Московская область — 1788 (457 146),

Самарская область — 631 (108 340),

Нижегородская область — 602 (172 602).

Рост заболеваемости коронавирусом начался с конца августа. В Кремле называли недостаточными темпы вакцинации от COVID-19, а премьер-министр Михаил Мишустин накануне заявил, что динамика распространения вируса в России вызывает «серьезное беспокойство». Роспотребнадзор пока не планирует введения новых ограничений на массовые мероприятия в стране.

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