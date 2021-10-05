В России снова зафиксировано рекордное число смертей за сутки от коронавируса

Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 72 (с начала пандемии — 29 314);.
Санкт-Петербург — 58 (22 145);.
Свердловская область — 41 (6502);.
Ростовская область — 34 (6957);.
Нижегородская область и Краснодарский край — по 33 (6768 и 6384).
За день в России зарегистрировали 25 110 случаев заражения коронавирусом. Это на 2,6% меньше, чем вчера (25 781). Общее число заболевших выросло до 7 637 427. За сутки выздоровели 18 568 человек, всего — 6 759 059.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Москва — 3827 (за все время — 1 654 476),
Санкт-Петербург — 1894 (632 047),
Московская область — 1788 (457 146),
Самарская область — 631 (108 340),
Нижегородская область — 602 (172 602).
Рост заболеваемости коронавирусом начался с конца августа. В Кремле называли недостаточными темпы вакцинации от COVID-19, а премьер-министр Михаил Мишустин накануне заявил, что динамика распространения вируса в России вызывает «серьезное беспокойство». Роспотребнадзор пока не планирует введения новых ограничений на массовые мероприятия в стране.