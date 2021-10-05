15:04 (мск), источник: ТАСС
Песков: при подтверждении факта пыток в тюремной больнице нужно серьезное разбирательство
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Информация о пытках заключенных в больнице должна быть проверена, если подлинность материалов подтвердится, это будет поводом для серьезного разбирательства. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.