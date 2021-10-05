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15:14 (мск), источник: РБК

Кремль назвал причину высокой смертности от COVID-19 в России

Высокий уровень смертности от COVID-19 объясняется тем, что болеют люди, которые не сделали прививки, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

Растущий уровень смертности от COVID-19 в России вызывает обеспокоенность в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Цифры очень плохие», — признал Песков и отметил, что объяснить их можно недостаточным уровнем прохождения вакцинации в стране. «Как правило, болеют и умирают те, кто не сделал прививку», — утверждает Песков.

Показатели смертности от коронавирусной инфекции в конце сентября — начале октября превысили максимум с начала эпидемии уже несколько раз.

28 сентября было зарегистрировано 852 смерти, 29 сентября — 857, 30 сентября — 867, а 1 октября — 887. Каждая из этих цифр была очередным антирекордом.

После еще одного антирекорда 3 октября (890) 4-го числа данные оперштаба показали небольшое снижение (883 летальных исхода). Оно сменилось новым максимумом с начала пандемии: 5 октября умерли 895 человек.

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Новые максимумы по числу смертей от COVID-19 за сутки были зарегистрированы сразу в нескольких регионах — Ростовской и Нижегородской областях, а также в Башкирии, Оренбургской области, Чувашии и Татарстане.

Ранее о том, что большинство заболевших сейчас, — это те, кто не сделал прививку, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, среди тех, кто заражается COVID-19, доля привитых — не более 2%.

В конце сентября глава Минздрава сообщил, что первую дозу вакцины получили 49 млн россиян, а оба компонента — примерно 40 млн человек (население России — более 146 млн человек, по данным Росстата на 1 января 2021 года).

В конце января Мурашко говорил, что инфекция перестанет распространяться, когда показатель коллективного иммунитета достигнет 60% от взрослого населения.

В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что коллективный иммунитет сформируется в России осенью, когда привьются или переболеют примерно 80% россиян.

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