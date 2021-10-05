15:14 (мск), источник: РБК
Кремль назвал причину высокой смертности от COVID-19 в России
Высокий уровень смертности от COVID-19 объясняется тем, что болеют люди, которые не сделали прививки, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Растущий уровень смертности от COVID-19 в России вызывает обеспокоенность в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Цифры очень плохие», — признал Песков и отметил, что объяснить их можно недостаточным уровнем прохождения вакцинации в стране. «Как правило, болеют и умирают те, кто не сделал прививку», — утверждает Песков.
28 сентября было зарегистрировано 852 смерти, 29 сентября — 857, 30 сентября — 867, а 1 октября — 887. Каждая из этих цифр была очередным антирекордом.
После еще одного антирекорда 3 октября (890) 4-го числа данные оперштаба показали небольшое снижение (883 летальных исхода). Оно сменилось новым максимумом с начала пандемии: 5 октября умерли 895 человек.
Новые максимумы по числу смертей от COVID-19 за сутки были зарегистрированы сразу в нескольких регионах — Ростовской и Нижегородской областях, а также в Башкирии, Оренбургской области, Чувашии и Татарстане.
Ранее о том, что большинство заболевших сейчас, — это те, кто не сделал прививку, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, среди тех, кто заражается COVID-19, доля привитых — не более 2%.
В конце сентября глава Минздрава сообщил, что первую дозу вакцины получили 49 млн россиян, а оба компонента — примерно 40 млн человек (население России — более 146 млн человек, по данным Росстата на 1 января 2021 года).
В конце января Мурашко говорил, что инфекция перестанет распространяться, когда показатель коллективного иммунитета достигнет 60% от взрослого населения.
В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что коллективный иммунитет сформируется в России осенью, когда привьются или переболеют примерно 80% россиян.