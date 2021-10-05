На Украине арестовали двух хакеров, которые могут быть связанны с REvil

Издание со ссылкой на заявление украинских властей отмечает, что были арестованы двое подозреваемых, среди которых основной участник киберпреступлений. Они могут быть организаторами кибератак на более чем 100 компаний с общим ущербом более $150 млн.
«Среди пострадавших — известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники», — говорится в заявлении властей. В ходе каждой атаки хакеры требовали от €5 до €70 млн.
В июле 2020 года ресурсы REvil неожиданно внезапно пропали из даркнета. В администрации президента США Джо Байдена тогда допустили, что к пропаже хакеров могут быть причастны российские власти.
В июле REvil атаковала IT-компанию Kaseya, управляющую компьютерными сетями тысяч мелких компаний без собственных IT-департаментов. Проникнув в ее сети, REvil зашифровала сети 1,5 тыс. предприятий — продуктовых магазинов, аптек, даже железнодорожной сети в Швеции — и потребовала выкуп. Значительного ущерба американским компаниям кибератака не нанесла.