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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ

На Украине арестовали двух хакеров, которые могут быть связанны с REvil

На Украине арестовали двух хакеров, которые могут быть связаны с рускоязычной группировкой REvil (Ransomware Evil, «зло вирусов-вымогателей»). «The Bell» сообщает, что аресты прошли 28 сентября в Киеве.

Источник: Reuters

Издание со ссылкой на заявление украинских властей отмечает, что были арестованы двое подозреваемых, среди которых основной участник киберпреступлений. Они могут быть организаторами кибератак на более чем 100 компаний с общим ущербом более $150 млн.

«Среди пострадавших — известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники», — говорится в заявлении властей. В ходе каждой атаки хакеры требовали от €5 до €70 млн.

В июле 2020 года ресурсы REvil неожиданно внезапно пропали из даркнета. В администрации президента США Джо Байдена тогда допустили, что к пропаже хакеров могут быть причастны российские власти.

В июле REvil атаковала IT-компанию Kaseya, управляющую компьютерными сетями тысяч мелких компаний без собственных IT-департаментов. Проникнув в ее сети, REvil зашифровала сети 1,5 тыс. предприятий — продуктовых магазинов, аптек, даже железнодорожной сети в Швеции — и потребовала выкуп. Значительного ущерба американским компаниям кибератака не нанесла.

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