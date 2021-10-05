«Мужское государство» потребовали признать экстремистской организацией

Ответчиком по делу значится основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Истцом выступил и.о. прокурора региона Андрей Гальченко. Исковое заявление было зарегистрировано 1 октября, а 4 октября материалы передали на рассмотрение судье.
Движение «Мужское государство» декларирует идеи патриархата и национализма. Оно было создано Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в социальной сети «ВКонтакте».
В 2020 году администрация соцсети заблокировала сообщество за «призывы к насильственным действиям».
Сторонники незарегистрированной организации действуют в основном интернете. Они занимаются травлей представителей ЛГБТ, женщин и представителей разных рас.
Один из последних наиболее громких скандалов с участием «Мужского государства» произошел в августе этого года. Тогда травле подвергся ресторан «Тануки» после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Поздняков призвал сторонников парализовать работу компании, делая массовые заказы и отказываясь от них. Кроме того, в «Тануки» убеждены, что сообщество причастно к сообщениям о минировании ресторанов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 августа заявлял, что правоохранительные органы должны реагировать, если в действиях движения «Мужское государство» просматривается нарушение закона. В тот же день депутат Госдумы Оксана Пушкина направила обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность движения «Мужское государство».