Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
8Взрыв газа в Ногинске
5 октября, источник: РБК

«КП» закрыла редакцию в Белоруссии после дела на журналиста

«Комсомольская правда» опубликовала на сайте заявление о том, что издание закрывает «свое представительство в Минске», компанию «БелфКП-Пресс» — издателя «Комсомольской правды в Белоруссии».

В издании приняли такое решение, «проанализировав события последнего года и особенно последней недели».

Сотрудникам «КП в Белоруссии» обещаны денежные компенсации или работа в других структурах издания, говорится в сообщении.

1 октября был задержан журналист белорусской редакции «Комсомольской правды» Геннадий Можейко, его поместили в минский изолятор. Можейко обвиняют по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Белоруссии.

Читайте также
Кремль ответил на вопрос о задержании журналиста КП и «хватающей охранке»

До этого, 29 сентября, белорусские власти заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Блокировке предшествовала публикация статьи с воспоминаниями одноклассницы минчанина Андрея Зельцера. Он 28 сентября застрелил сотрудника КГБ, который в составе группы штурмовал квартиру Зальцера. Статья называлась: «Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ: “Трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок”».

«Было опубликовано буквально четыре предложения [воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера]. В 22:04 мск поставили материал с воспоминаниями одноклассницы, она говорит о том, что училась вместе с Андреем Зельцером, он был “положительный, правдивый, выступал за правду”, и она “не знает, что с ним произошло”. О произошедшем она говорит с изумлением», — пояснил главный редактор газеты Владимир Сунгоркин. По его словам, «через три минуты после публикации умные люди решили», что это может трактоваться как «обеление террориста». Сунгоркин пояснил, что заголовок был изменен, но четыре предложения с воспоминаниями одноклассницы погибшего остались, и этого было достаточно, чтобы закрыть доступ к сайту.

Сунгоркин, комментируя блокировку, сообщил РБК, что у российских СМИ давно возникают сложности в Белоруссии. «В Белоруссии уже больше года запрещают распространять, печатать “Комсомольскую правду”. Считают, что мы неправильно освещаем события в Белоруссии, уверены, что нельзя так писать о Белоруссии, как это делаем мы», — рассказал тогда Сунгоркин. Сам он считает, что издание «вполне добросовестно» освещает положение дел в стране. По его словам, газета обращалась к белорусским властям, в том числе к президенту Александру Лукашенко, однако безрезультатно.

После ареста Можейко Сунгоркин заявил, что самым правильным словом для описания ситуации вокруг белорусской редакции является «произвол».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Реакция Кремля на публикацию крупнейшей утечки офшорных документов
Актриса Лия Ахеджакова отреагировала на слова о ее вызове на допрос
Путин заявил об «истерике» на европейском энергорынке
Кремль назвал причину высокой смертности от COVID-19 в России
Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов
Киноэкипаж в составе Пересильд и Шипенко перешел на борт МКС
Международный рейс выполнили ради единственного пассажира
Хабиб поборолся с Роналду и провел дуэль взглядов (видео)
В Сочи оползень «сдвинул» 20 домов вместе с фундаментом
Здоровье
Переболевший ковидом пожилой японец не может усидеть на месте Мужчине первому в мире поставили диагноз «синдром анального беспокойства».
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Почему спрос на БУ зимние шины вдруг вырос почти на 80%? Минусовые температуры по ночам вызвали повышенный интерес автовладельцев к подержанным зимним шинам
Кино
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд Звезды обратились со словами восхищения и поддержки к актрисе, отправившейся в космос
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Хорошо ли вы знаете фильмы СССР?
Самые свежие новости о состоянии Заворотнюк
Главный "сюрприз" 2021 ждет нас уже весной
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь