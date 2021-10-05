«КП» закрыла редакцию в Белоруссии после дела на журналиста

В издании приняли такое решение, «проанализировав события последнего года и особенно последней недели».
Сотрудникам «КП в Белоруссии» обещаны денежные компенсации или работа в других структурах издания, говорится в сообщении.
1 октября был задержан журналист белорусской редакции «Комсомольской правды» Геннадий Можейко, его поместили в минский изолятор. Можейко обвиняют по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Белоруссии.
До этого, 29 сентября, белорусские власти заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Блокировке предшествовала публикация статьи с воспоминаниями одноклассницы минчанина Андрея Зельцера. Он 28 сентября застрелил сотрудника КГБ, который в составе группы штурмовал квартиру Зальцера. Статья называлась: «Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ: “Трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок”».
«Было опубликовано буквально четыре предложения [воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера]. В 22:04 мск поставили материал с воспоминаниями одноклассницы, она говорит о том, что училась вместе с Андреем Зельцером, он был “положительный, правдивый, выступал за правду”, и она “не знает, что с ним произошло”. О произошедшем она говорит с изумлением», — пояснил главный редактор газеты Владимир Сунгоркин. По его словам, «через три минуты после публикации умные люди решили», что это может трактоваться как «обеление террориста». Сунгоркин пояснил, что заголовок был изменен, но четыре предложения с воспоминаниями одноклассницы погибшего остались, и этого было достаточно, чтобы закрыть доступ к сайту.
Сунгоркин, комментируя блокировку, сообщил РБК, что у российских СМИ давно возникают сложности в Белоруссии. «В Белоруссии уже больше года запрещают распространять, печатать “Комсомольскую правду”. Считают, что мы неправильно освещаем события в Белоруссии, уверены, что нельзя так писать о Белоруссии, как это делаем мы», — рассказал тогда Сунгоркин. Сам он считает, что издание «вполне добросовестно» освещает положение дел в стране. По его словам, газета обращалась к белорусским властям, в том числе к президенту Александру Лукашенко, однако безрезультатно.
После ареста Можейко Сунгоркин заявил, что самым правильным словом для описания ситуации вокруг белорусской редакции является «произвол».