Вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана — МВД

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве», — уточнила Волк.
Вице-президент Сбербанка скрывалась от следствия и была объявлена в розыск, ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело возбуждено по факту особо крупного хищения средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».
Ранее Тверской суд Москвы арестовал экс-сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову. Они останутся под арестом на 2 месяца, уточнила собеседница агентства.