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11:53 (мск), источник: РАПСИ

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана — МВД

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Экс-замминистра Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана по делу об особо крупном мошенничестве, сообщила РАПСИ представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Следователи МВД России проводят следственные действия с Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве», — уточнила Волк.

Вице-президент Сбербанка скрывалась от следствия и была объявлена в розыск, ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело возбуждено по факту особо крупного хищения средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Ранее Тверской суд Москвы арестовал экс-сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову. Они останутся под арестом на 2 месяца, уточнила собеседница агентства.

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