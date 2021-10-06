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15:33 (мск), источник: Смотрим

Марина Ракова пришла в полицию и заявила о своей невиновности

Бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова самостоятельно явилась в Главное следственное управление главка МВД России по Москве. По словам источника в правоохранительных органах, на допросе она отказалась признавать свою вину.

Источник: РИА "Новости"

Бывшей чиновнице следствие инкриминирует мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, передает ТАСС. Экс-замминистра настаивает на своей невиновности и на невиновности людей, уже отправленных под стражу на прошлой неделе.

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Следователи планируют предъявить Раковой очное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ). Затем правоохранители намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении нее меры пресечения. Когда это произойдет, и какую меру пресечения следствие намерено просить для Раковой, не уточняется.

С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, сообщил источник в кредитной организации. Пресс-служба Сбербанка информацию об этом подтвердила, отметив, что Марина Ракова была уволена в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Сообщается также о задержании в Москве 4 октября гражданского мужа Раковой — Артура Стеценко. Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется экс-замминистра.

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