Марина Ракова пришла в полицию и заявила о своей невиновности

Бывшей чиновнице следствие инкриминирует мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, передает ТАСС. Экс-замминистра настаивает на своей невиновности и на невиновности людей, уже отправленных под стражу на прошлой неделе.
Следователи планируют предъявить Раковой очное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ). Затем правоохранители намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении нее меры пресечения. Когда это произойдет, и какую меру пресечения следствие намерено просить для Раковой, не уточняется.
С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, сообщил источник в кредитной организации. Пресс-служба Сбербанка информацию об этом подтвердила, отметив, что Марина Ракова была уволена в соответствии с действующим трудовым законодательством.
Сообщается также о задержании в Москве 4 октября гражданского мужа Раковой — Артура Стеценко. Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется экс-замминистра.