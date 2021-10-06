Четырех сотрудников УФСИН уволили после пыток в саратовской колонии

Решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам сотрудников саратовского управления ФСИН было принято директором Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александром Калашниковым.
Речь идет о начальнике ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковнике внутренней службы Павле Гаценко, заместителе начальника по безопасности и оперативной работе полковнике внутренней службы Сергее Салове.
Также был уволен начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев, добавляет «Газета.ру».
Накануне в Сети появились видеоролики с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. В тот же день в Федеральной службе исполнения наказаний «Известиям» рассказали, что Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.
6 октября следователи возбудили четыре уголовных дела по фактам применения насилия к четверым осужденным в Саратовской области. Отмечалось, что региональный СК также расследует еще три уголовных делах по четырем эпизодам преступлений. По информации следователей, преступления совершались с января 2020 по май 2021 года.