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16:18 (мск), источник: Известия

Четырех сотрудников УФСИН уволили после пыток в саратовской колонии

Четверо сотрудников саратовского управления ФСИН уволены после публикаций с пытками над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщили в среду, 6 октября, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам сотрудников саратовского управления ФСИН было принято директором Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александром Калашниковым.

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Речь идет о начальнике ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковнике внутренней службы Павле Гаценко, заместителе начальника по безопасности и оперативной работе полковнике внутренней службы Сергее Салове.

Также был уволен начальник оперативного отдела майор внутренней службы Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев, добавляет «Газета.ру».

Накануне в Сети появились видеоролики с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. В тот же день в Федеральной службе исполнения наказаний «Известиям» рассказали, что Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.

6 октября следователи возбудили четыре уголовных дела по фактам применения насилия к четверым осужденным в Саратовской области. Отмечалось, что региональный СК также расследует еще три уголовных делах по четырем эпизодам преступлений. По информации следователей, преступления совершались с января 2020 по май 2021 года.

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