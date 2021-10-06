19:59 (мск), источник: РБК
Суд арестовал мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, мужчина фиктивно работал в фонде, который возглавляла Ракова, и под видом зарплаты получил крупную сумму денег.
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Тверской районный суд Москвы арестовал по делу о крупном мошенничестве гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Артура Стеценко, гражданского мужа экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Артура Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2021 года», — отмечается в сообщении.
Стеценко подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
МВД сообщило о задержании Стеценко 6 октября. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что его задержали в столице еще 4 октября. Собеседник агентства указал, что Стеценко является гражданским мужем Раковой.
По версии следствия, Стеценко был устроен в Фонде новых форм развития фиктивно в то время, когда организацию возглавляла Ракова. С 2017 по 2019 год он получил под видом зарплаты больше 9 млн руб.
РБК направил запрос в Следственный комитет.
В то время Ракова была генеральным директором этого фонда. Проведенная позже экспертиза выявила, что организация фальсифицировала отчеты о выполнении обязательств по контрактам. На экс-замминистра завели уголовное дело о хищении более 50 млн руб.
Дома и на работе у Раковой в Сбербанке, по данным источников «РИА Новости» и «Интерфакса», 29 сентября прошли обыски. Позже «РИА Новости», а затем и «Коммерсантъ» сообщили со ссылкой на источники, что Ракова не явилась на допрос по делу. По данным «РИА Новости», она не пришла на работу и выключила телефон.
ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах 1 октября сообщили, что Ракову объявили в федеральный розыск. 6 октября ее задержали. Она находится в главном следственном управлении МВД по Москве. По данным Telegram-канал «112» и «Коммерсанта», Ракова пришла в полицию сама.
Источники РЕН ТВ сообщали, что Стеценко является гражданином Украины и мог вместе с ней попытаться сбежать на Украину.
Стеценко отметил, что остается дома и ходит на работу, а где Ракова, ему неизвестно. Дело против Раковой он назвал политическим.