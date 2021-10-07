Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 октябряВ этот день была основана старейшая авиакомпания, были сделаны первые снимки обратной стороны Луны и первые 100 женщин были приняты в Оксфорд
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
28Единый день голосования в России
10:28 (мск), источник: Газета.Ру

Группа американских следователей объявила о раскрытии личности убийцы Зодиака

Группа специалистов, занимающихся расследованием нераскрытых убийств, утверждает, что смогла идентифицировать таинственного маньяка Зодиака. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Источник: AP 2021

Речь об одном из самых известных серийных убийц в США, совершавшем преступления в Сан-Франциско с конца 1960-х до начала 1970-х годов.

Личность жестокого убийцы, причастного к убийству пяти человек, пытаются раскрыть давно.

Новость
Ученые выяснили, как получить удовольствие от страха

The Case Breakers, команда из более чем 40 бывших следователей правоохранительных органов, а также журналистов и офицеров военной разведки США, заявила, что были выявлены новые детали по данному делу. Предположительно, Зодиак мог орудовать на территории куда шире, чем считалось ранее.

По мнению экспертов, маньяк совершил убийство за сотни миль от мест гибели других жертв.

Преступник совершил семь нападений в городах Бениша, Вальехо, Напа и Сан-Франциско. Пять его жертв были убиты в конце 60-х годов. Для убийств он использовал нож и пистолет.

За десятилетия, прошедшие после первого убийства, было проверено множество потенциальных подозреваемых.

Разоблачители рассказали, что идентифицировали убийцу Зодиака как Гэри Фрэнсиса Поста, скончавшегося в 2018 году. За годы раскопок команда нашла новые улики и снимки из фотолаборатории подозреваемого. На одном изображении предполагаемого убийцы были видны шрамы на лбу. Именно данная отличительная черта была в ориентировках на убийцу.

 В подъезде московского дома обнаружили более десятка чучел
Гаркалина перевели в реанимацию
Газ впервые за 7 лет оказался дороже нефти
Аферисты стали обналичивать главную выплату на детей
Стал известен ежедневный заработок всех самозанятых россиян
Ученый допустил, что «дельта»-штамм COVID может стать последним
МВД изменило правила выезда несовершеннолетних за рубеж
Годовая инфляция в России достигла пятилетнего рекорда
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Что делают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 432
Фейсяблюх сдох. Вацап надеются завтра поднять.Телега на грани. Гугля подыхает. 246
Курорты на берегу океана. 240
Люди 117
Кино
Лоза раскритиковал съемочную группу фильма «Вызов» Певец высказал опасения в связи с дискредитацией профессии космонавта
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Доплаты пенсионерам в октябре. Что известно?
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь