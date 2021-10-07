СМИ сообщили о предъявлении основателю Group-IB обвинения в госизмене

Основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». ТАСС и «РИА Новости» ссылаются на источник в правоохранительных органах, «Интерфакс» — на «осведомленный источник».
«Сачкову предъявлено обвинение в выдаче сведений, составляющих государственную тайну», — сказал собеседник «Интерфакса». В настоящее время с ним проводятся следственные действия, отметил источник ТАСС.
Сачкова арестовали 28 сентября на два месяца. Его защита обжаловала это решение. В Group-IB не считают своего основателя виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью, говорила Forbes представитель компании Ника Комарова. Сам Сачков не признал вину в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам, говорил источник ТАСС. Статья 275 Уголовного кодекса («Государственная измена») предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Мать основателя Group-IB Людмила Сачкова в письме президенту Владимиру Путину попросила «честно разобраться в деле» сына и освободить его. Forbes опубликовал текст письма без сокращений.