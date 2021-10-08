Число жертв суррогатного алкоголя под Оренбургом растет. Подозреваемые в его сбыте задержаны

«По состоянию на 11.00 (9.00 мск) известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались. По информации, озвученной министром здравоохранения области Татьяной Савиновой, анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3−5 раз выше смертельной дозы», — говорится в сообщении.
Региональное управление Следственного комитета проинформировало, что по факту случившегося задержаны три человека: 29-летний житель Орска, который, по данным следствия, организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые сбывали алкоголь потерпевшим, заявили в СК.
Следствие будет ходатайствовать о заключении всех троих под стражу, добавили в ведомстве.
Накануне было известно об 11 погибших после употребления суррогатного алкоголя, утром сообщалось о 14.
«Концентрация метанола в разы превысила смертельную для человека дозу», — писала в четверг вечером пресс-служба правительства региона в своем телеграм-канале.
В поселке Красночабанский недалеко от границы с Казахстаном в среду и четверг умерли девять человек в возрасте от 36 до 73 лет — дома или в местной больнице — «с предварительным диагнозом токсическое действие этанола», сообщил ранее Следственный комитет России (СКР).
«Даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах», — сообщает пресс-служба губернатора.
Администрация Домбаровского района, где находится Красночабанский, на своем сайте призывает не покупать несертифицированную алкогольную продукцию вне торговых точек.
Первый замглавы администрации района Олег Сметанин сказал Интерфаксу, что, по его данным, все погибшие распивали напитки в разных компаниях. «Предположительно, отравились суррогатным алкоголем кустарного производства», — заявил Сметанин.
Следователи возбудили два уголовных дела по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух человек. Они проводят обыски «в местах предполагаемого сбыта спиртного», следует из сообщения СКР.
Губернатор Денис Паслер поручил районным властям экстренно информировать население: нелицензированный алкоголь не покупать и не употреблять.
В августе этого года в Карелии суррогатным алкоголем отравились восемь работников предприятия — граждан Беларуси. Пятеро из них умерли.
Массовое отравление произошло в Иркутске в декабре 2016 года. Там люди пили парфюмерно-косметическое средство для ванн «Боярышник». По технологии оно должно быть сделано из этилового спирта, но в его основе оказался метиловый (смертельно опасный). Погибли 76 человек, десятки пострадали.
Во время загрузки произошла ошибка.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
По решению редакции обсуждение этого материала закрыто. ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.