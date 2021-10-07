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22:50 (мск), источник: ТАСС

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. По данным телеканала Fox News, инцидент произошел в Южно-Китайском море. Об инциденте говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Источник: U.S. Navy

Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.

«[Подлодка] USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм [у экипажа] нет», — отмечается в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Там подчеркнули, что «безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМС». Сама подлодка «остается в безопасном и стабильном состоянии».

«Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки», — указали в пресс-службе. ВМС США расследуют инцидент.

Во время загрузки произошла ошибка.
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