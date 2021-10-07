22:50 (мск), источник: ТАСС
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе
ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. По данным телеканала Fox News, инцидент произошел в Южно-Китайском море. Об инциденте говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.