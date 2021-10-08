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07:07 (мск), источник: Известия

Пожар на амурском газоперерабатывающем заводе потушили

Пожар на одной из установок Амурского газоперерабатывающего завода потушили. Об этом сообщили в объединенном центре Амурского ГПЗ.

Источник: Газпром

Как пишет ТАСС, причина возгорания пока не называется. Также в учреждении отметили, что на предприятии установлена автоматическая система пожаротушения.

О пожаре на Амурском газоперерабатывающем заводе стало известно ранее этим же днем, 8 октября. Объектом возгорания стал газовый факел предприятия.

Возгорание произошло в 02:40 мск, в 03:20 мск возгорание было локализовано.

С территории завода были эвакуированы рабочие.

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