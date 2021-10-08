07:07 (мск), источник: Известия
Пожар на амурском газоперерабатывающем заводе потушили
Пожар на одной из установок Амурского газоперерабатывающего завода потушили. Об этом сообщили в объединенном центре Амурского ГПЗ.
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Как пишет ТАСС, причина возгорания пока не называется. Также в учреждении отметили, что на предприятии установлена автоматическая система пожаротушения.
О пожаре на Амурском газоперерабатывающем заводе стало известно ранее этим же днем, 8 октября. Объектом возгорания стал газовый факел предприятия.
Возгорание произошло в 02:40 мск, в 03:20 мск возгорание было локализовано.
С территории завода были эвакуированы рабочие.
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