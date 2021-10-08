15:37 (мск), источник: РБК
Путин сравнил число гибнущих в ДТП россиян с количеством жертв войны
Согласно данным Росстата, в 2020 году на дорогах в России погибли 13,3 тыс. человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Владимир Путин поручил чиновникам продолжать работу по повышению безопасности дорожного движения. По словам президента, Россия не может себе позволить терять в ДТП столько же людей, сколько в военных действиях.
«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — сказал Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Хуснуллин заявил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» смертность в России снизилась. В этом году снижение смертности произошло даже несмотря на то, что активность на дорогах выросла по сравнению с прошлым годом, когда в стране активно вводились ограничения по COVID-19.
Тогда их было 13 565, в 2020 году — 13 384, несмотря на вводимые властями в первой половине прошлого года коронавирусные ограничения, которые, в том числе, приводили к сокращению автомобильного трафика. По данным Росстата, в 2020 году смертность от ДТП сократилась на 1,3%. В 2017—2019 годах снижение составляло 4,7−5,3% ежегодно.
В России данные о смертности в ДТП собирают два ведомства — Росстат и Госавтоинспекция, и их отчеты разнятся. По данным Госавтоинспекции, количество ДТП в прошлом году снизилось на 11%, а смертность в них — на 4,5% (до 15 788).
Тем не менее, снижение числа жертв всех видов транспортных происшествий — это общая тенденция для всех последних лет. В 2015 году таких смертей было 25,5 тыс., в 2016 году — 21,6 тыс., в 2017 году — 20,3 тыс., в 2018 году — 19,1 тыс.