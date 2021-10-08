Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен ежедневный заработок всех самозанятых россиян По данным экспертов, в теневом секторе экономики в той или иной степени остаются около 13 млн человек
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
15:37 (мск), источник: РБК

Путин сравнил число гибнущих в ДТП россиян с количеством жертв войны

Согласно данным Росстата, в 2020 году на дорогах в России погибли 13,3 тыс. человек.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин поручил чиновникам продолжать работу по повышению безопасности дорожного движения. По словам президента, Россия не может себе позволить терять в ДТП столько же людей, сколько в военных действиях.

«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — сказал Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Хуснуллин заявил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» смертность в России снизилась. В этом году снижение смертности произошло даже несмотря на то, что активность на дорогах выросла по сравнению с прошлым годом, когда в стране активно вводились ограничения по COVID-19.

Вместе с тем, согласно данным Росстата, опубликованным в июне, количество жертв ДТП в 2020 году практически не изменилось по сравнению с 2019 годом.
Новость
Власти заявили о рекордно низком уровне смертности на дорогах

Тогда их было 13 565, в 2020 году — 13 384, несмотря на вводимые властями в первой половине прошлого года коронавирусные ограничения, которые, в том числе, приводили к сокращению автомобильного трафика. По данным Росстата, в 2020 году смертность от ДТП сократилась на 1,3%. В 2017—2019 годах снижение составляло 4,7−5,3% ежегодно.

В России данные о смертности в ДТП собирают два ведомства — Росстат и Госавтоинспекция, и их отчеты разнятся. По данным Госавтоинспекции, количество ДТП в прошлом году снизилось на 11%, а смертность в них — на 4,5% (до 15 788).

Тем не менее, снижение числа жертв всех видов транспортных происшествий — это общая тенденция для всех последних лет. В 2015 году таких смертей было 25,5 тыс., в 2016 году — 21,6 тыс., в 2017 году — 20,3 тыс., в 2018 году — 19,1 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков сделал заявление о Саакашвили из-за слов о Путине
Власти решили увеличить один из платежей: может вырасти на 25%
Заступившемуся за девушку в московском метро выплатят 2 млн
Песков прокомментировал драку в московском метро
Банк России потребовал данные о переводах денег с карты на карту
В Москве задержали бывшего вице-президента «ПИК»
Как сейчас выглядит и чем занимается 85-летний Леонид Куравлев
В Польше предрекли обогащение россиян из-за «удара по Москве»
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Из-за чего подорожала почти не изменившаяся внешне Kia K5? Компания объявила о старте продаж бизнес-седана 2022 модельного года, прибавившего в цене от 35 до 125 тысяч рублей в разных комплектациях
Кино
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли 52-летняя актриса занята на съемках сериала «Кое-что о Пэм»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Россиян предупредили об опасности использования влажных салфеток Неправильное использование может привести к заболеваниям кожи
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь