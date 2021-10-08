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17:25 (мск), источник: РБК

ПИК раскрыл причины задержания бывшего вице-президента компании

Служба безопасности ПИК выявила, что Лефель во время работы в компании мошенничал с договорами на строительство жилого комплекса в Петербурге. Общий ущерб оценивается в 100 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

Бывший вице-президент группы ПИК Александр Лефель во время работы в компании мошенничал при заключении договоров на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге, общий ущерб от его действий — 100 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе группы. Факты мошенничества обнаружила служба безопасности ПИК, добавили там.

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«Установлены факты злоупотреблений со стороны одного из вице-президентов по региональному развитию (Лефель А. О.) в период 2017—2018 гг., при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в г. Санкт-Петербург. Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии “нулевого цикла”», — говорится в сообщении.

Мошенничество вскрыли проверки внутри компании в декабре 2020-го и в июне 2021 года, сообщили в компании. ПИК обратился в полицию, возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере), которые соединены в одно производство. «Компания признана потерпевшим и гражданским истцом по делу, и оказывает полное содействие расследованию», — указали в ПИК.

Как уточнил представитель компании, общая сумма ущерба составила 100 млн руб. ПИК за свой счет в полном объеме завершила работы по объекту, с договорами на который, как считают в компании, мошенничал Лефель.

О задержании Лефеля стало известно 8 октября. Его задержали в Москве по подозрению в преступлении по ч. 4 статьи 159 УК, следствие попросило суд арестовать подозреваемого на два месяца. Обвинение предъявил московский главк МВД.

В 2014—2016 годах Лефель был руководителем проектного управления ООО «РКС Девелопмент». В 2016-м перешел на работу в российскую девелоперскую и строительную компанию ПИК, где занял пост вице-президента по региональному развитию. В 2018 году стал членом правления группы ПИК. В апреле 2019 года Лефеля уволили из компании, сейчас он является директором по развитию регионов девелоперской ГК «Самолет». В «Самолете» подчеркнули, что обвинения не связаны с работой Лефеля в компании.

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